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【疫市營商】Burberry深圳社交零售店　有專屬迷你程式及社交貨幣

商業 13:30 2020/07/31

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Burberry宣布在深圳推出其首間奢華社交零售店「Burberry空·間」，該店主張結合實體空間和社交媒體，提供數碼零售體驗，當中包括專屬迷你程式及社交貨幣。

【疫市營商】Burberry與騰訊合作　深圳開設首間社交零售店

為配合新店概念，Burberry與騰訊合作，開發出「Burberry空·間」的迷你程式，顧客能在WeChat解鎖獨家內容和個人化體驗，無論是在店內或是線上。顧客能藉此程式使用店內導覽、深入瞭解產品等功能。此程式還提供專屬客戶服務、店內預約、活動，以及訂位。

顧客與Burberry的互動越多，就能擁有越豐富的體驗。透過迷你程式，顧客能藉由Burberry社交貨幣功能賺取獎勵，解鎖獨家內容和個人化體驗。每個顧客會獲得一個可愛的動物角色，其會隨著顧客在店內和社交平台的參與而升級，而且顧客還有機會獲得新角色和服裝。獎勵包括咖啡館獨家餐點、迷你程式內容等。

在WeChat迷你程式，每個顧客會獲得一個可愛的動物角色，其會隨著 顧客在店內和社交平台的參與而升級，而且顧客還有機會獲得新角色和服裝。（Burberry提供圖片）

店內增互動元素

除此以外，店面亦加入不少科技互動元素，包括1）入口設有一個互動式櫥窗，櫥窗將會隨季節變化，展示最新系列產品和品牌元素；2）店內設置專屬的「風衣體驗」空間，顧客能透過社交貨幣解鎖此空間；3）該店率先在產品吊牌上添加可掃描的QR碼，掃描後即能在迷你程式中解鎖更多內容和產品故事， 繼而累積社交貨幣。

掃描衫上QR碼即能在WeChat 迷你程式中解鎖更多內容和產品故事。（Burberry提供圖片）

另外，值得介紹的是精品店內的Thomas’s Cafe，是專為其社群開設的空間，顧客能透過與WeChat 迷你程式的互動、其社交貨幣的增長來解鎖新餐點。咖啡館為一個動態空間，可以重新配置以舉辦演講、研討會、展覽和現場表演等活動，並能透過迷你程式預訂。至於試衣間則有各自的音樂播放清單，顧客可以透過迷你程式預訂偏好的試衣間。

咖啡館命名源自品牌創始人 Thomas Burberry，室內裝潢靈感源自創意總監 Riccardo Tisci 設計的創意元素，包括米 色亮面、疊層窗簾，以及倒角的鏡面；Burberry的動物王國也巧妙點綴其中。（Burberry提供圖片）

深圳精品店設有三個試衣間，採用各自不同的創意概念 ， 禮讚三項 Burberry 品牌元素： Burberry 動物王國 、 「 記 憶 " 鏡 " 界 」 和 Thomas Burberry 花押字。（Burberry提供圖片）

責任編輯：蘇穎琪

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