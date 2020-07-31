  • 28°C
香港時間 : 2020731日 (五) 16:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股期貨】FAAG普遍績佳　納指期貨曾升1%（不斷更新）

即市財經 16:26 2020/07/31

分享：

美股動態不斷更新

美股隔晚個別發展，道指跌逾200點。FAAG於收市後公布業績，普遍表現勝預期，美股期貨於亞洲時段上升，納指期貨曾升1%。

焦點新聞：

【Alphabet放榜】Alphabet 次季收入首現倒退 盤後股價受壓

【蘋果業績】蘋果季度收入升11%遠超預期　宣布股份1拆4

【fb放榜】Facebook次季業績勝預期  盤後股價急漲6%

【亞馬遜放榜】亞馬遜季績報捷   盤後股價漲逾5%

即市走勢：

【16︰26】理想汽車（美：LI）昨首日掛牌，收升43%，今盤前續升5.5%。

【美股焦點】理想汽車首掛升43%　最大股東美團股價曾上200元

【16︰24】蘋果（美：AAPL）盤前升6%、亞馬遜（美：AMZN）盤前升半成、Facebook（美：FB）亦升逾5%。至於Google母企Alphabet（美：GOOGL）盤前升0.6%。

【16︰07】道指期貨升72點，報26290點；標指期貨升7點，報3256點；納指期貨升89點，報10883點。

【15︰04】歐洲股市個別發展，德股、英股微跌0.04%；法股升近0.2%。

【14︰54】路透社引述知情人士報道報道，「抖音」（海外版TikTok）母企字節跳動（ByteDance）正考慮將中國業務在香港或上海上市，同時也考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。

【抖音母企】字節跳動中國業務傳考慮香港或上海上市 估值或逾7700億

【14︰19】現貨金升近1%，報1974.46美元。

【13︰34】法國第2季度GDP初值按年降19%，預期降20%，前值降5.0%。

【13︰32】美國聯邦通訊委員會（FCC）周四批准亞馬遜（美：AMZN）衛星網絡計劃，計劃名為Kuiper，網絡將由近地軌道的3,236顆衛星組成，分五階段完成。

【美股焦點】亞馬遜衛星網絡計劃獲批 料斥資逾770億元

【13︰25】Facebook（美：FB）據報已與全球最大3大唱片公司達成一系列協議，獲得授權在平台上播放其官方音樂視頻

【美股焦點】facebook據報與3大唱片公司達成音樂視頻授權協議

【13︰25】據外電報道，阿里巴巴  （09988）  有份投資的小鵬汽車計劃於8月赴美國上市。報道早前有指，公司將秘密赴美上市，集資5億美元（約39億港元）。

【新股IPO】傳小鵬汽車8月赴美上市 阿里、小米有份投資

【13︰10】路透社引述一名追蹤中國黑客活動的美國安全官員稱，生物藥廠Moderna今年較早時候遭到中國政府相關黑客攻擊，試圖竊取有價值數據。

【新冠疫苗】Moderna據報被中國黑客攻擊

【12︰17】蘋果公司（Apple，美：AAPL）建議1拆4，8月31日生效，蘋果拆細股份即使對公司市值無實際影響，但足以影響未來在道指的影響力和潛在升幅。

【蘋果業績】蘋果「1拆4」不利道指　因道指用古老計算方式

【12︰00】道指期貨升77點，報26295點；標指期貨升10點，報3259點；納指期貨升110點，報10904點。

【11︰50】「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）昨日表示，再斥資5.22億美元（約40.7億港元）增持美銀（美：BAC），目前佔美銀總發行股數比例11.8%，合共持有10.2億股股份。

【巴菲特增持】股神巴菲特兩周內多次增持美銀 股權增至11.8%

【10︰10】美國聯合航空（美：UAL）警告，正考慮讓約4000名機師停薪留職，佔聯合航空約3分之1機師員工。聯合航空並指，不排除於今年或明年讓更多機師停薪留職。

【航空告急】聯合航空警告約4000名機師停薪留職 不排除年內人數再增

【09︰49】蘋果財務總監Luca Maestri在業績電話會議上向分析員證實，iPhone 12的推出時間將延後數周。

【iPhone 12】蘋果證實推遲數周發布新iPhone　季績勝預期瑞聲升近半成

【07︰30】道指下挫，美國第2季GDP跌32.9%，美國總統特朗普呼籲押後大選，拖累道指曾挫547點，最終收報26313點，跌225點或0.9%；標指收報3246點，跌12點或0.4%；納指收報10587點，升44點或0.4%。

道指跌225點港股ADR跌40點　紐約期油跌逾3%

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：梁浩碩

美股 期貨 巴菲特 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【阿里巴巴騰訊】支付寶、微信支付涉壟斷？　外電：內地研調查螞蟻騰訊

下一篇文章

維亞生物夥和鉑醫藥孵化創新生物藥企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
【新股IPO】泰格醫藥今截招股 智勤孖展錄5228萬 超購逾2倍
【新股IPO】泰格醫藥今截招股 智勤孖展錄5228萬 超購逾2倍
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【恒指夜期】滙豐倫敦較港升2%　恒指夜期收市升15點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦較港升2%　恒指夜期收市升15點（不斷更新）
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）