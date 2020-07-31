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【美股期貨】FAAG普遍績佳　納指期貨升1%（不斷更新）

即市財經 13:34 2020/07/31

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美股動態不斷更新

美股隔晚個別發展，道指跌逾200點。FAAG於收市後公布業績，普遍表現勝預期，美股期貨於亞洲時段上升，納指期貨升1%。

焦點新聞：

【Alphabet放榜】Alphabet 次季收入首現倒退 盤後股價受壓

【蘋果業績】蘋果季度收入升11%遠超預期　宣布股份1拆4

【fb放榜】Facebook次季業績勝預期  盤後股價急漲6%

【亞馬遜放榜】亞馬遜季績報捷   盤後股價漲逾5%

即市走勢：

【13︰34】法國第2季度GDP初值按年降19%，預期降20%，前值降5.0%。

【13︰32】美國聯邦通訊委員會（FCC）周四批准亞馬遜（美：AMZN）衛星網絡計劃，計劃名為Kuiper，網絡將由近地軌道的3,236顆衛星組成，分五階段完成。

【美股焦點】亞馬遜衛星網絡計劃獲批 料斥資逾770億元

【13︰25】Facebook（美：FB）據報已與全球最大3大唱片公司達成一系列協議，獲得授權在平台上播放其官方音樂視頻

【美股焦點】facebook據報與3大唱片公司達成音樂視頻授權協議

【13︰25】據外電報道，阿里巴巴  （09988）  有份投資的小鵬汽車計劃於8月赴美國上市。報道早前有指，公司將秘密赴美上市，集資5億美元（約39億港元）。

【新股IPO】傳小鵬汽車8月赴美上市 阿里、小米有份投資

【13︰10】路透社引述一名追蹤中國黑客活動的美國安全官員稱，生物藥廠Moderna今年較早時候遭到中國政府相關黑客攻擊，試圖竊取有價值數據。

【新冠疫苗】Moderna據報被中國黑客攻擊

【12︰17】蘋果公司（Apple，美：AAPL）建議1拆4，8月31日生效，蘋果拆細股份即使對公司市值無實際影響，但足以影響未來在道指的影響力和潛在升幅。

【蘋果業績】蘋果「1拆4」不利道指　因道指用古老計算方式

【12︰00】道指期貨升77點，報26295點；標指期貨升10點，報3259點；納指期貨升110點，報10904點。

【11︰50】「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）昨日表示，再斥資5.22億美元（約40.7億港元）增持美銀（美：BAC），目前佔美銀總發行股數比例11.8%，合共持有10.2億股股份。

【巴菲特增持】股神巴菲特兩周內多次增持美銀 股權增至11.8%

【10︰10】美國聯合航空（美：UAL）警告，正考慮讓約4000名機師停薪留職，佔聯合航空約3分之1機師員工。聯合航空並指，不排除於今年或明年讓更多機師停薪留職。

【航空告急】聯合航空警告約4000名機師停薪留職 不排除年內人數再增

【09︰49】蘋果財務總監Luca Maestri在業績電話會議上向分析員證實，iPhone 12的推出時間將延後數周。

【iPhone 12】蘋果證實推遲數周發布新iPhone　季績勝預期瑞聲升近半成

【07︰30】道指下挫，美國第2季GDP跌32.9%，美國總統特朗普呼籲押後大選，拖累道指曾挫547點，最終收報26313點，跌225點或0.9%；標指收報3246點，跌12點或0.4%；納指收報10587點，升44點或0.4%。

道指跌225點港股ADR跌40點　紐約期油跌逾3%

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責任編輯：梁浩碩

美股 期貨 巴菲特 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數

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