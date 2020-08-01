【美股市況】蘋果升10.5%創新高　道指收市V形倒升114點納指升1.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

FAAG昨於收市後已公布業績，普遍表現勝預期，蘋果、facebook及亞馬遜股價早於盤後已急漲，美股期貨於亞洲時段上升，帶動納指期貨曾升1%。美股開市後，納指一如預期強勁，一度漲1.5%，不過，道指則走勢反覆，最多曾挫300點，收市V形反彈倒升114點。

截至4時收市 最新變幅 最大變幅 蘋果 +10.5% +10.6% facebook +8.2% +9.1% 亞馬遜 +3.7% +6.3% GOOGLE -3.3% -5.5%

焦點新聞：

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即市走勢：

【04：00】收市升114點，收報26428點，標指升0.8%，收報3271點，納指升1.5%，收報10745點。

【03：30】距離收市尚有半小時，納指愈升愈有，報10696點，升109點或1%。

【02：32】道指跌183點，納指仍升0.3%。

【00：25】道指跌勢加急，挫212點，報26101點。

【00：00】歐股收市，英國跌1.5%，德法跌0.5%及1.4%。

【23：52】道指跌125點，30隻成份股中，僅蘋果及默克藥廠升。納指升0.7%。

【23：25】標指轉正，報3248點，微升2點，道指續跌75點，納指升幅略擴大，報10667點，升79點或0.8%。

【22：24】道指倒跌約120點或0.5%，標指亦倒跌8點或0.3%，納指升幅同樣收窄，暫僅升23點或0.2%。

【22：12】道指跌36點，納指升幅收窄至0.9%。GOOGLE跌幅達4%。

【21：31】蘋果（AAPL）報409.82美元，升6.5%、Facebook（FB）報251.56美元，升7.3%。

【21：30】美股三大指數開市報捷，道指升76點或0.3%，納指更受FAAG績優利好，升151點或1.4%，跑贏道指。

【20：30】美國6月個人收入按月跌1.1%，較市場預期跌0.7%差。個人消費支出按月升5.6%，勝市場預期。

【20：06】納期盤前升約119點，報10913點，大致重返上升軌底部；道期則報26296點，升78點。

【19：20】美股三大指數期貨繼續造好，納指升122點，道指升86點，標指升10點。

【18︰56】重型工業設備製造商Caterpillar（美：CAT）盤前升逾3%，報142美元。Caterpillar次季銷售及收入按年跌31%至100億美元，遠高市場預期85.6億美元，每股盈利跌70%至0.84美元。

【18︰34】歐盟統計局公布，歐區羅第二季GDP初值按季跌12.1%，創1995年開始統計以來的最大跌幅，符合市場預期萎縮12%。

【18︰17】道指期貨升11點，納指期貨升84點，標指期貨升3點。

【17︰50】美股三大指數期貨彈高，以納指表現最佳，升約1%，報10902點。

【16︰26】理想汽車（美：LI）昨首日掛牌，收升43%，今盤前續升5.5%。

【美股焦點】理想汽車首掛升43% 最大股東美團股價曾上200元

【16︰24】蘋果（美：AAPL）盤前升6%、亞馬遜（美：AMZN）盤前升半成、Facebook（美：FB）亦升逾5%。至於Google母企Alphabet（美：GOOGL）盤前升0.6%。

【16︰07】道指期貨升72點，報26290點；標指期貨升7點，報3256點；納指期貨升89點，報10883點。

【15︰04】歐洲股市個別發展，德股、英股微跌0.04%；法股升近0.2%。

【14︰54】路透社引述知情人士報道報道，「抖音」（海外版TikTok）母企字節跳動（ByteDance）正考慮將中國業務在香港或上海上市，同時也考慮將非中國業務在歐洲或美國上市。

【抖音母企】字節跳動中國業務傳考慮香港或上海上市 估值或逾7700億

【14︰19】現貨金升近1%，報1974.46美元。

【13︰34】法國第2季度GDP初值按年降19%，預期降20%，前值降5.0%。

【13︰32】美國聯邦通訊委員會（FCC）周四批准亞馬遜（美：AMZN）衛星網絡計劃，計劃名為Kuiper，網絡將由近地軌道的3,236顆衛星組成，分五階段完成。

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【13︰25】Facebook（美：FB）據報已與全球最大3大唱片公司達成一系列協議，獲得授權在平台上播放其官方音樂視頻

【美股焦點】facebook據報與3大唱片公司達成音樂視頻授權協議

【13︰25】據外電報道，阿里巴巴 （09988） 有份投資的小鵬汽車計劃於8月赴美國上市。報道早前有指，公司將秘密赴美上市，集資5億美元（約39億港元）。

【新股IPO】傳小鵬汽車8月赴美上市 阿里、小米有份投資

【13︰10】路透社引述一名追蹤中國黑客活動的美國安全官員稱，生物藥廠Moderna今年較早時候遭到中國政府相關黑客攻擊，試圖竊取有價值數據。

【新冠疫苗】Moderna據報被中國黑客攻擊

【12︰17】蘋果公司（Apple，美：AAPL）建議1拆4，8月31日生效，蘋果拆細股份即使對公司市值無實際影響，但足以影響未來在道指的影響力和潛在升幅。

【蘋果業績】蘋果「1拆4」不利道指 因道指用古老計算方式

【12︰00】道指期貨升77點，報26295點；標指期貨升10點，報3259點；納指期貨升110點，報10904點。

【11︰50】「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）昨日表示，再斥資5.22億美元（約40.7億港元）增持美銀（美：BAC），目前佔美銀總發行股數比例11.8%，合共持有10.2億股股份。

【巴菲特增持】股神巴菲特兩周內多次增持美銀 股權增至11.8%

【10︰10】美國聯合航空（美：UAL）警告，正考慮讓約4000名機師停薪留職，佔聯合航空約3分之1機師員工。聯合航空並指，不排除於今年或明年讓更多機師停薪留職。

【航空告急】聯合航空警告約4000名機師停薪留職 不排除年內人數再增

【09︰49】蘋果財務總監Luca Maestri在業績電話會議上向分析員證實，iPhone 12的推出時間將延後數周。

【iPhone 12】蘋果證實推遲數周發布新iPhone 季績勝預期瑞聲升近半成

【07︰30】道指下挫，美國第2季GDP跌32.9%，美國總統特朗普呼籲押後大選，拖累道指曾挫547點，最終收報26313點，跌225點或0.9%；標指收報3246點，跌12點或0.4%；納指收報10587點，升44點或0.4%。

道指跌225點港股ADR跌40點 紐約期油跌逾3%

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責任編輯：梁浩碩