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【手機爭霸戰】搶先三星！Google預告Pixel 4a下周一登場

科技 12:28 2020/07/31

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Google日前在Google Store上放置Pixel 4a預告頁面，宣布將在下周一（3日）帶來Pixel 4a。

踏入8月，各間手機大廠的智能手機也將陸續登場。三星日前就宣布Galaxy Unpacked活動將於下周三（5日）舉行，屆時將帶來多款智能手機。Google也不甘示弱，日前在Google Store上放置Pixel 4a預告頁面，宣布將在下周一（3日）帶來Pixel 4a，搶先三星登場。

>>>Google Pixel 4a官方照片突然現身　料發布日子將近

>>>iPhone SE走低價路線　Google或調低Pixel 4a售價

據外國科技網站The Verge指，Pixel 4a的預告網頁名稱為「lorem-ipsum」，即是拉丁文所指一篇常用於排版設計領域的拉丁文文章，主要的目的為測試文章或文字在不同字型、版型下看起來的效果。而預告頁面也可看到「Introducing」、「The Google」、「Phone」以及經過「退地」的手機圖片。

當用戶嘗試點選頁面中的黑色文字方塊，就會不斷轉變顏色，包括藍、紅、黃、綠。只要按照次序：藍>紅>黃>藍>綠>紅，頁面就會彈出「這是您等待已久的手機。（Just What You’ve Been Waiting For Phone）」，並出現「Aug. 3」字眼，暗示Pixel 4a 將於8 月3日登場。

只要按照次序：藍>紅>黃>藍>綠>紅（Google截圖）

頁面就會彈出「這是您等待已久的手機。（Just What You’ve Been Waiting For Phone）」（Google截圖）

事實上，Pixel 4a原先預定在5月中亮相，但Google當時擔心疫情及Black Lives Matter抗議活動，會影響消費氣氛，因此一再延遲推出。綜合各方外媒資訊，目前預計Pixel 4a將搭載5.8吋FHD屏幕、1,200萬畫素單鏡頭主相機、指紋辨識、高通Snapdragon 730處理器等，定價或約349美元（約2704港元）。更多手機詳細資訊，則仍待Google揭曉。

>>>【免費備份】Google One開放Android及iOS用戶　免費備份手機資料

責任編輯：曾曉汶

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