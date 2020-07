【手機爭霸戰】搶先三星！Google預告Pixel 4a下周一登場

▲ Google日前在Google Store上放置Pixel 4a預告頁面,宣布將在下周一(3日)帶來Pixel 4a。

踏入8月,各間手機大廠的智能手機也將陸續登場。三星日前就宣布Galaxy Unpacked活動將於下周三(5日)舉行,屆時將帶來多款智能手機。Google也不甘示弱,日前在Google Store上放置Pixel 4a預告頁面,宣布將在下周一(3日)帶來Pixel 4a,搶先三星登場。

據外國科技網站The Verge指,Pixel 4a的預告網頁名稱為「lorem-ipsum」,即是拉丁文所指一篇常用於排版設計領域的拉丁文文章,主要的目的為測試文章或文字在不同字型、版型下看起來的效果。而預告頁面也可看到「Introducing」、「The Google」、「Phone」以及經過「退地」的手機圖片。

當用戶嘗試點選頁面中的黑色文字方塊,就會不斷轉變顏色,包括藍、紅、黃、綠。只要按照次序:藍>紅>黃>藍>綠>紅,頁面就會彈出「這是您等待已久的手機。(Just What You’ve Been Waiting For Phone)」,並出現「Aug. 3」字眼,暗示Pixel 4a 將於8 月3日登場。

▲ 只要按照次序:藍>紅>黃>藍>綠>紅(Google截圖)

▲ 頁面就會彈出「這是您等待已久的手機。(Just What You’ve Been Waiting For Phone)」(Google截圖)

事實上,Pixel 4a原先預定在5月中亮相,但Google當時擔心疫情及Black Lives Matter抗議活動,會影響消費氣氛,因此一再延遲推出。綜合各方外媒資訊,目前預計Pixel 4a將搭載5.8吋FHD屏幕、1,200萬畫素單鏡頭主相機、指紋辨識、高通Snapdragon 730處理器等,定價或約349美元(約2704港元)。更多手機詳細資訊,則仍待Google揭曉。

責任編輯:曾曉汶