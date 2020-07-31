香港花繩冠軍教練「減磅」渡疫情 關閉訓練中心即蝕100萬

人稱Ken Sir的鄭淦元愛跳花式繩跳到開學校教人，還帶領學生衝出香港，連續三屆取得男子團體跳繩世界冠軍，令花式繩係香港普及。近年生意大好，近日卻因疫情影響，被迫關閉其位於觀塘佔地2000平方呎的訓練中心。

接受本刊電話訪問的鄭淦元表示，於2009年開花式繩學校，由租地方到租下廠廈地庫做訓練中心，終於在今年初搬到光猛寬敞的2000平方呎商廈，花了50萬裝修，視為公司里程碑，豈料遇上疫情，「呢半年收入大減，加上暫時睇唔要捱到幾時。」他指5月疫情稍緩時，收入也只剩二至三成。

新訓練中心月租7萬，這幾個月因疫情要停，新中心根本開不了幾天，幾乎納空租，期間要求業主減租，對方不肯。到決定退租，由於簽了2年「死約」，對方算是手下留情，沒有要求賠足年半租金，只「剎下」3個月按金，和平分手。連裝修費及租金鄭淦元蝕了約100萬元。

鄭淦元指公司全職、兼職教練及推廣人員等20多人，每月工資合共約20萬元，暫時沒有辭退任何人，「人對我哋好重要，教跳繩唔係隨街可以搵到，佢地經過訓練成為運動員，到可以教人，係要幾年時間。」所以他寧願忍痛關閉新訓練中心，先「減磅」渡難關，但人則盡量要留住。現時對策是待疫情稍緩，可恢復教班，教練先跟學生去公園上堂，穩定下來再租個地方。鄭淦元坦言，現時只求保存實力，待疫情過後，有人想再跳繩會來找他。

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