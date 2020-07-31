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【疫情所累】長痛不如短痛 寧蝕按金裝修 香港花繩冠軍教練「斬纜」關訓練中心蝕幾多？

名人薈萃 13:13 2020/07/31

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人稱Ken Sir的鄭淦元愛跳花式繩跳到開學校教人，還帶領學生衝出香港，連續三屆取得男子團體跳繩世界冠軍，令花式繩在香港普及。近年生意大好，無奈遇上疫情，生意慘跌，要關閉其位於觀塘佔地2000平方呎的訓練中心。

鄭淦元位於觀塘商廈的花繩訓練中心佔地2000平方呎，兼享無敵海景。（被訪者提供）

接受本刊電話訪問的鄭淦元表示，於2009年開花式繩學校，過去一直租下廠廈地庫做訓練中心，環境不理想，總算有個地方。直至今年初，終於搬到光猛寬敞的2000平方呎商廈，花了50萬裝修，視為公司里程碑，豈料遇上疫情，「呢半年收入大減，加上暫時睇唔要捱到幾時。」他指5月疫情稍緩時，收入也只剩二至三成。

由廠廈地庫搬到寬敞訓練中心，無奈遇上疫情生意大跌要關閉。（被訪者提供）

新訓練中心月租7萬，這幾個月因疫情要停，好些日子幾乎納空租，期間要求業主減租，對方不肯。到決定退租，由於簽了2年「死約」，原本要賠埋年半租金，即126萬元，最後對方手下留情，只「剎下」3個月按金，和平分手。但連裝修費、租金及按金鄭淦元蝕過100萬元。

決定退租後，鄭淦元跟同事搬清訓練中心的物資。（被訪者提供）

鄭淦元指公司全職、兼職教練及推廣人員等20多人，每月工資開支合共約20萬元，暫時沒有辭退任何人，「人對我哋好重要，教跳繩唔係隨街可以搵到，佢地經過訓練成為運動員，到可以教人，係要幾年時間。」所以他寧願忍痛關閉訓練中心，先「減磅」渡難關，人則盡量要留住。現時對策是待疫情稍緩，可恢復教班，教練先跟學生去公園上堂，穩定下來再租個地方。鄭淦元坦言，現時只求保存實力，待疫情過後，有人想再跳繩，會來找他。

 

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撰文 : 鄭靜珊

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