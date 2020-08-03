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重塑辦公室生活：房地產業將何去何從？

即市財經 08:00 2020/08/03

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受新冠疫情影響，各國紛紛實施封城措施。其中，在家工作的比例大幅上升，也證明在家工作在執行上比許多人想像中容易得多。事實上，彈性工作並不是甚麼新鮮事。一項研究指出，自2018年年中開始，全球約70%的辦公室員工每週在家工作一天。

有分析指出，在疫情之前，有 2.9% 的員工只在或主要在家工作；但疫情出現後，在有需要時在家工作的約佔全球 18%。雖然城市已逐步解封，但高達75% 的員工希望偶爾在家工作，而超過半數員工希望在家工作成為主要工作模式。急速轉換至遙距工作模式，讓辦公室的前景越來越黯淡。僱主或會開始重新審視租約，引起商業用地業主的憂慮。

因此，近年興起的共享工作空間或許只能曇花一現。在疫情前，共享工作空間業界約值260億美元，在過往幾年顛覆房地產投資信託基金(REITs)。當美國共享工作空間巨頭WeWork也延遲首次上市，其他小型企業的生存就更成疑問。傳統租戶要簽訂長期租約，但大多數共享工作空間租戶以自動續約形式租用，可以自由停租並沒有罰款。

共享工作空間行業的前景不穩，進一步加深對商業地產的憂慮。但斷言辦公室會息微，是否言之尚早呢？

歸根結底，辦公室為員工社交及文化交流的空間。沒有辦公室，年輕員工便不能向資深同事學習。沒有辦公室內種種的討論，便沒有知識分享、意見交流及解決問題的機會。然而，隨著大家越來越謹慎保持社交距離，我們必須承認越來越多公司會讓這兩種工作模式並行，在家工作的趨勢或會持續。

這意味著僱主將來可能需要更多空間來容納同等數量的員工，讓各人的工作
空間之間保持理想的距離，同時要滿足員工對彈性工作的需要。雙重壓力底下，不論是構建更大的辦公室或採用智能技術管理空間，還是提供具成本效益的新地點，企業都必須重新設計辦公室。我們深信，辦公室空間會發展得更多用途，為投資者創造新機會。

撰文 : Simon Weston 安盛投資管理亞洲股票高級基金

欄名 : 基金洞見

基金 疫情 美國 地產 REITS 在家工作 彈性工作 信託基金 WeWork

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