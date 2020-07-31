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【經濟起動】環球資源網上採購展首三日　瀏覽量超過80萬

商業 12:35 2020/07/31

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環球資源在線展會，截至今早的瀏覽量超過80萬。

受疫情影響，不少展覽取消，或移師至網上舉行。環球資源在線展會於本月29日開鑼，截至今早的展會瀏覽量超過80萬。

【疫市營商】淘寶造物節改全線上模式　設6大虛擬互動展覽

主辦機構環球資源透露，由公布展會至今，網站瀏覽量已超過100萬。有逾1,700名全球買家提交採購需求。預先登記的買家超過全球140個國家及地區，頭5位依次為香港、美國、中國、印度，及澳洲。買家則主要為零售商、中介(代理、顧問及分銷商)、電商等。

【疫市營商】戲院業收入跌9成　籲業主取消底租按營業額提成租金

環球資源在線展會連續兩周舉行，首周以「醫療及保健」、「居家辦公學習及休閒」為主題。展會展出包括醫療器械、保健產品、防疫物資、衛生及清潔等化工日用品，以及消費電子、移動電子、家電、禮品、紡織服裝及家庭裝飾用品等。

8月3至9日舉行的「家居修繕」將會涵蓋五金及工具、建材、能源、傢俱、裝飾品、照明、電工產品、智能家居產品、家庭收納及儲物用品。除了虛擬展位外，展會特設主場館、主題產品展館、產品短片。展會更邀請50位來自全球各地的行業專家舉行40場不同主題研究會、在線峰會和研討會。

【零售寒冬】零售協會：一半受訪會員收業主律師信　結業勢頭浮現

責任編輯：葉泳珊

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