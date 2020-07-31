【蘋果業績】蘋果「1拆4」不利道指　因道指用古老計算方式

▲ 蘋果宣布1拆4，盤後股價大升，惟有關舉動將削弱其道指權重。

美國4大科企FAAG清晨齊公布季績，蘋果公司（Apple，美：AAPL）不單績優，並宣布建議1拆4，8月31日生效，即使蘋果宣布新iPhone 將推遲數周才發布，仍無礙盤後股價升逾半成。不過，蘋果拆細股份即使對公司市值無實際影響，但都足以影響未來在道指的影響力和潛在升幅。

蘋果上一次拆細股份是在2014年，2015年才獲納入道指，至今累升2.3倍，被視為道指升市的最大動力。

道指計算方式古老 非現代指數主流

道指為美股三大股市指標之一，歷史最為悠久，其計算方式也相對古老。道指原意是將30家成份股的股價相加而成，而非現時主流的「市值加權」或「流通市值加權」，當有股份拆細時，會改變「道指除數（Dow Divisor）」，令指數於股份拆細前後適用。

換言之，道指等於成份股股價總和除以Dow Divisor，現時Dow Divisor為0.14748，即指數實際較成份股股價總和要大出6.78倍。

該Dow Divisor對全數30家成份股劃一，因此股份拆細會令該股份的權重佔比受影響。

蘋果權重大跌至18位 蘋果股價低於M

蘋果現時在道指的權重接近10%，隨蘋果「1拆4」，其權重也會被削至4分之1，變成道指第18大權重的股份，其未來股價變動對道指的影響力大不如前。

蘋果指出，拆細期望讓更多投資者可買賣股份。

以蘋果最新股價約400美元，拆細後投資者入場費會降至約100美元。不過，有分析員認為，蘋果拆細理據於近年愈顯得不充分，因散戶投資者可以經金融機構購入少於1股股份，令拆細增加投資者基礎的效力不如以往。

今年以來，標普500指數中，僅3家成份股宣布拆細，較過去10年平均的每年10家明顯較少。

蘋果股價在美資科網巨頭中也不算特別高。以周四收市價計，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）每股達3051.88美元，接近蘋果的7.9倍，而Google 母企Alphabet（美：GOOG）每股股價也達1531.45美元。

微軟（Microsoft，美：MSFT）股價則為203.9美元，Facebook（美：FB）則為234.5美元，入場門檻較低。

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