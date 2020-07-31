【疫市營商】Burberry與騰訊合作　深圳開設首間社交零售店

▲ Burberry於深圳開設其首間奢華社交零售店「Burberry空·間」。（Burberry提供圖片）

現今消費者愈來愈重視零售體驗，零售商欲突圍則要不斷推陳出新。Burberry宣布推出其首間奢華社交零售店「Burberry空·間」，新店設立於中國的科技重鎮深圳。該店以「暢享當下，走進未來」為理念，結合實體空間和社交媒體，提供數碼零售體驗。

新店將在7月31日於深圳灣萬象城隆重開幕，騰訊公司為其提供技術支持，兩者展開技術合作的第一步，是將社交媒體上的顧客互動帶到實體的零售環境中。顧客能透過專屬的WeChat迷你程式，解鎖獨家內容及個人化體驗，並能與他們的社群進行分享。

▲ （Burberry提供圖片）

新店內亦設有一系列不同空間供顧客探索，每個空間都有其各自的概念，並提供互動體驗。精品店設計靈感源自Burberry的悠久歷史，並頌揚首席創意總監Riccardo Tisci 設計的品牌標誌性元素，包括風衣、Thomas Burberry 花押字、品牌與大自然的對話，以及 Burberry動物王國。

▲ （Burberry提供圖片）

Burberry 執行總監 Marco Gobbetti表示，當集團考慮針對社交媒體和零售行業做出改革時，中國市場因擁有最精通數位領域的奢侈品消費者而成為首選。落成於深圳的「Burberry空·間」是與騰訊公司合作計劃的第一步，旨在打造一個以社交零售為概念的探索空間，顧客能在此互相聯繫並藉由其在官網和實體店內的參與從而獲得獎勵。這改變了品牌以往與顧客互動的方式。

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責任編輯：蘇穎琪