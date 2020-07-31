【新聞付費】澳洲推新規　要求Google和FB向媒體付費

長期以來，社交媒體以及網站一直使用傳統媒體內容，但並不提供相關補償，因而受到傳統媒體投訴。澳洲有關部門本周五（7月31日）就公布了一份新規，根據該規定，傳統媒體公司可以根據在Facebook和Google網站上發布的內容，向兩間公司索取合理報酬。

新規定將對綫上數字平台和新聞機構之間的談判施以規範。根據該規定，如果雙方無法就報酬支付達成協議，媒體公司可以尋求調解，進而尋求法律仲裁。而違反規定的罰款，最高可達高其年營業額的10%或1000萬澳元（約5582萬港元）。不過相關規定仍需要獲得澳洲議會通過。

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根據《華爾街日報》報導，澳洲的新規目前只涵蓋Facebook和Google這兩大平台，但如果未來平台相對傳統媒體具有不公平議價能力，則同樣可以納入規管範圍。

澳洲財長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）表示，新規定希望能夠確保澳洲媒體公司可持續發展，以及提供一個公平的新聞環境。而澳洲也將成為Facebook和Google向傳統新聞媒體支付補償金的第一個國家。

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