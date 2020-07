【美國大選】特朗普想推遲大選 奧巴馬暗斥力阻民眾投票

▲ 美國前總統奧巴馬再發聲,不點名批評特朗普在疫情期間試圖推遲大選。

美國的新冠肺炎疫情持續,美國總統特朗普(Donald Trump)呼籲推遲今年11月舉行的總統大選,惹來多方批評。美國前總統奧巴馬再發聲,不點名批評特朗普在疫情期間試圖推遲大選,更稱當權者的行為是要攻擊投票權。

特朗普於社交媒體Twitter發文,指出疫情下更多人提議改以郵寄選票方式投票,但郵寄投票不準確及欺詐(INACCURATE & FRAUDULENT),因此他建議推遲總統大選,直至國民可恰當、穩妥及安全地投票。

奧巴馬(Barack Obama)周四(30日)出席非裔眾議員及民權領袖劉易斯(John Lewis)的喪禮。奧巴馬於喪禮上批評,當權者正以外科手術一般精準的手段攻擊選民投票權。

奧巴馬指出,民眾親眼目睹警察跪在非裔美國人的頸部上,目睹聯邦政府派執法人員用催淚彈和警棍對付和平示威者。奧巴馬表示,聯邦政府提出關閉票站、破壞郵政服務、對少數群體和學生實施限制身份的法案,是要竭盡全力阻止民眾投票(doing their darnedest to discourage people from voting)。

奧巴馬更提出多項針對美國投票的改革措施,確保美國人自動登記投票、設新票站並擴大提前投票範圍、將選舉日定為全國假期以推動投票。

責任編輯:何穎兒