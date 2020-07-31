【美國大選】奧巴馬暗斥特朗普想推遲大選 力阻民眾投票

美國的新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）呼籲推遲今年11月舉行的總統大選，惹來多方批評。美國前總統奧巴馬再發聲，不點名批評特朗普在疫情期間試圖推遲大選，更稱當權者的行為是要攻擊投票權。

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【美國大選】特朗普籲推遲美國大選 直至「可恰當、安全地投票」

特朗普於社交媒體Twitter發文，指出疫情下更多人提議改以郵寄選票方式投票，但郵寄投票不準確及欺詐（INACCURATE & FRAUDULENT），因此他建議推遲總統大選，直至國民可恰當、穩妥及安全地投票。

奧巴馬（Barack Obama）周四（30日）出席非裔眾議員及民權領袖劉易斯（John Lewis）的喪禮。奧巴馬於喪禮上批評，當權者正以外科手術一般精準的手段攻擊選民投票權。

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奧巴馬指出，民眾親眼目睹警察跪在非裔美國人的頸部上，目睹聯邦政府派執法人員用催淚彈和警棍對付和平示威者。奧巴馬表示，聯邦政府提出關閉票站、破壞郵政服務、對少數群體和學生實施限制身份的法案，是要竭盡全力阻止民眾投票（doing their darnedest to discourage people from voting）。

奧巴馬更提出多項針對美國投票的改革措施，確保美國人自動登記投票、設新票站並擴大提前投票範圍、將選舉日定為全國假期以推動投票。

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責任編輯：何穎兒

▲ 評。美國前總統奧巴馬再發聲，不點名批評特朗普在疫情期間試圖推遲大選。