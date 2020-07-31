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再證華為手機全球第一　IDC：華為上季市佔率達20%創新高

即市財經 12:18 2020/07/31

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華為在今年次季的出貨量比去年同期下跌5.1%，但仍以5580萬部首次位居全球出貨量榜首。

華為第二季成為全球最大智能手機製造商。繼市場調查機構Canalys發布的數據，另一市場研究機構IDC報告也同樣顯示，2020年第二季智能手機出貨量，華為奪冠，超越三星和蘋果，成為全球出貨量最高的智能手機供應商。

IDC數據指出，今年第2季全球智能手機出貨量為2.784億部，比去年同期下降16%，主要因為新冠肺炎疫情直接影響消費者開支﹐以及受疫情期間的封鎖措施影響。亞太（不包括中國和日本）、西歐和美國市場的出貨量則分別下降31.9%、14.8%和12.6%。

品牌出貨量方面，華為在今年次季的出貨量比去年同期下跌5.1%，但仍以5580萬部首次位居全球出貨量榜首。在全球智能手機市場萎縮情況下，華為更取得了全球智能手機市場最高的份額，達20.0%，創公司新高，主要受中國市場推動。排第二的三星上季出貨量達5420萬部，按年下跌28.9%，市佔率達19.5%。蘋果上季出貨量上升了11.2%至3760萬部，主要受Phone 11及iPhone SE，市佔率達10.2%。

小米 （01810） 上季出貨量下跌了11.8%，市佔率則10.2%。

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