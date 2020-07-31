【智能手機】三大市調機構認證　華為世界第一

▲ 華為在今年次季的出貨量比去年同期下跌5.1%，但仍以5580萬部首次位居全球出貨量榜首。

華為第二季成為全球最大智能手機製造商。繼市場調查機構Canalys發布的數據，另外兩大市場研究機構IDC、Counterpoint報告也同樣顯示，2020年第二季智能手機出貨量，華為奪冠，超越三星和蘋果，成為全球出貨量最高的智能手機供應商。

IDC：華為市佔20%

IDC數據指出，今年第2季全球智能手機出貨量為2.784億部，比去年同期下降16%，主要因為新冠肺炎疫情直接影響消費者開支﹐以及受疫情期間的封鎖措施影響。亞太（不包括中國和日本）、西歐和美國市場的出貨量則分別下降31.9%、14.8%和12.6%。

品牌出貨量方面，華為在今年次季的出貨量比去年同期下跌5.1%，但仍以5580萬部首次位居全球出貨量榜首。在全球智能手機市場萎縮情況下，華為更取得了全球智能手機市場最高的份額，達20.0%，創公司新高，主要受中國市場推動。

排第二的三星上季出貨量達5420萬部，按年下跌28.9%，市佔率達19.5%。蘋果上季出貨量上升了11.2%至3760萬部，主要受Phone 11及iPhone SE，市佔率達10.2%。小米 （01810） 上季出貨量下跌了11.8%，市佔率則10.2%。

Counterpoint：中國市場11%增長助力華為全球奪冠

Counterpoint則表示，華為在中國市場取得11%的按年增長，助力其在全球智能手機市場奪冠。該機構認為，相較歐洲、拉丁美洲、北美等地區，中國正從疫情中復甦，而中國是華為最大市場。目前華為在中國的市佔已達到47%，貢獻華為71%的出貨。不過，華為在海外市場的出貨按年跌29%。

Counterpoint表示，全球智能手機市場上季錄得有史以來最達跌幅，按年跌24%至2.7億部。5G手機出貨按年增長43%，滲透率達到雙位數。

Canalys：三星上季出貨大跌30%

而根據Canalys數據，華為上季出貨雖按年下滑5%，但季度出貨達5580萬部，超過三星的5370萬部，三星上季出貨大跌30%。

Canalys稱，華為取得佳績主要因海外受阻後將精力放回本土，加上得益內地從疫情中復甦，不過華為能在第一的位置坐多久仍難以預計。

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