【歐洲第二波疫情】西班牙新症飆2789 5月來最多

全球多地放鬆防疫措施後，歐洲出現第二波疫情，西班牙新增2789宗新冠肺炎病例，為5月以來單日最大增幅。數據顯示，加泰羅尼亞的疫情放緩，但病毒在馬德里、瓦倫西亞等地的傳播加快。衛生部長伊利亞（Salvador Illa）指，在近日的新症中，6成患者無病徵。

【新冠疫苗】或要每年注射 阿斯利康CEO指病毒難預測

【新冠肺炎】特朗普口中「好醫生」 自稱以神藥救活350人

西班牙連續2日新增超過1000人確診，累計33萬人染疫，2.8萬人死亡。伊利亞周四（30日）在國會表示，每日平均檢測4.2萬個個案，患者的平均年齡由第一波的63歲降至45歲。

當地媒體報道，在疫症爆發初期，大多做檢測的人都是長期病患者，或需入院接受治療，而他們年紀較大。雖然目前的新增確診曲線與3月相似，但測試能力已大大增強，現時情況遠未達到上一波的可怕程度。

【印度疫情】57%人有抗體 印度貧民區成功達群體免疫

【新冠肺炎】紐約醫生開發快速檢測 30分鐘就知結果

7月初發表的血清研究指，西班牙約有5.2%的人，即260萬人受感染。

近日的住院人數持續增加，上周有438人需往院。死亡人數相對平穩，上周新增10人死亡。西班牙傳染病總監西蒙（Fernando Simon）估計，絕大部分地區的醫院在短時間內，都不會面臨爆滿的威脅。

不過，自疫情爆發以來，西班牙有超過12萬人需住院，亞拉岡東北部地區的醫院開始飽和。當地衛生部門要求，8月休假的醫護人員取消休假，以及邀請70歲以下的退休醫生再上戰場。

【歐洲第二波疫情】英國有病徵人士隔離7日太短 擬延長至10日

【日本疫情】東京再增367確診創新高 仍准外國人有條件入境

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：韓羚