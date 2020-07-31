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【FAAG】四科技巨市值突破5萬億美元　相當於日本去年GDP

股樓投資 11:38 2020/07/31

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Facebook（FB）、蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）及Google母企Alphabet（GOOGL）這這四間科技巨頭周三（29日）出席國會反壟斷聽證會後，股價周四（30日）依然上漲，推動納指升0.43%。

受惠於疫情帶來的趨勢性改變，愈來愈多人居家隔離，習慣網上購物以及線上辦公，科技企業自然從中受惠，不僅沒有受到衝擊，反而受惠於疫情。周四收市後，同日公布上季業績優於預期，股價上升，因而推動美股期貨上揚。

相關文章：諾貝爾獎得主克魯明︰美股狂熱 投資者「害怕錯過」

周四收市後亞馬遜市值達1.52萬億美元，Facebook市值6,681億美元，蘋果1.67萬億美元，Google市值則升至1.05萬億美元，合計4.9萬億美元。但計及盤後升幅，四大科技巨頭的市值已經超過5萬億美元，佔標普500總市值的約五分之一，相當於日本去年GDP總額。

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撰文 : 國際組

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