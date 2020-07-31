【智能手機】繼Canalys報告　IDC再揭華為次季出貨量奪冠

▲ 華為今年次季的出貨量比去年同期下跌5.1%，但仍以5580萬部首次位居全球出貨量榜首。

華為終於吐氣揚眉！繼市場調查機構Canalys發布的數據，另一市場研究機構IDC報告也同樣顯示，2020年第二季智能手機出貨量，冠軍寶座由華為奪得，超越三星和蘋果，成為全球出貨量最高的智能手機供應商。

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IDC報告顯示，2020年第2季全球智能手機出貨量為2.784億部，比去年同期下降16%。而亞太（不包括中國和日本）、西歐和美國市場的出貨量則分別下降31.9%、14.8%和12.6%。 IDC研究總監Nabila Popal表示，全球智能手機出貨量在今年第二季出現巨大下滑。主要因全球經濟危機和大範圍封鎖帶來的失業率上升，消費者的支出大幅減少，加上零售店關閉，難直接吸引客戶消費。

品牌出貨量方面，華為在今年次季的出貨量比去年同期下跌5.1%，但仍以5580萬部首次位居全球出貨量榜首。在全球智能手機市場萎縮情況下，華為更取得了全球智能手機市場最高的份額，為20.0%。

▲ IDC報告也同樣顯示，2020年第二季智能手機出貨量，冠軍寶座由華為奪得，超越三星和蘋果，成為全球出貨量最大的智能手機供應商。（IDC截圖）

緊追其後的為三星，份額為19.5%，在第二季的出貨量為5420萬部。惟跌幅是廠商中最大，超過28.9%。蘋果的出貨量則為3760萬部，以13.5%的市場份額位居第三。小米則以2850萬排名第四。OPPO則以2400萬部重回第五位置。

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責任編輯：曾曉汶