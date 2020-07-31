【反壟斷】Telegram向歐盟提出訴訟　控蘋果App Store壟斷

▲ 通訊軟件Telegram日前再向歐盟競爭事務專員提出訴訟，指控蘋果App Store壟斷市場，要求蘋果必須容許用戶有機會在App Store以外下載軟件。（法新社資料圖片）

蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Facebook及Google近日參與美國眾議院司法委員會的聽證會，為反壟斷調查出席作證。一波未平一波又起，通訊軟件Telegram日前再向歐盟競爭事務專員提出訴訟，指控蘋果App Store壟斷市場，要求蘋果必須容許用戶有機會在App Store以外下載軟件。

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金融時報報道指，Telegram創辦人Pavel Durov表示，蘋果每季從第三方程式收獲逾十億美元，但管理及審核費用只需數千萬美元。而且蘋果在2016年時，曾限制Telegram推出遊戲平台，理由竟是違反App Store規定。最後為免被App Store下架，Telegram只好放棄。Durov強調這就是蘋果在應用程式市場以壟斷扼殺創新的例子。

目前Telegram已向歐盟競爭委員會主席Margrethe Vestager提交文件，要求蘋果必須開放用戶有機會從App Store以外的地方下載軟件。

事實上，Spotify和樂天早前也分別向歐盟提出訴訟，控告App Store壟斷市場，迫使開發商接受蘋果條款。兩企提到，蘋果向App內購買項目抽取30%佣金，開發商才有機會接觸iPhone數億用戶。

惟蘋果行政總裁Tim Cook出席聽證會前才發表聲明，解釋該企沒有對開發者不公平，一切都有公開透明的規則，抽成僅是為了要與其他軟件商店競爭並取得開發者青睞，抽成不會針對任何軟件開發者而漲價。

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責任編輯：曾曉汶