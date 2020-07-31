【航空告急】聯合航空警告約4000名機師停薪留職 不排除年內人數再增

▲ 聯合航空CEO斯科特·柯比（Scott Kirby）表示，最近數個星期的機票預訂陷入停滯。

新冠肺炎疫情持續，航空業復甦遙遙無期，美國聯合航空（美：UAL）警告，正考慮讓約4000名機師停薪留職，佔聯合航空約3分之1機師員工。聯合航空並指，不排除於今年或明年讓更多機師停薪留職。

聯合航空CEO斯科特·柯比（Scott Kirby）稱，原定計劃在2020年至2021年期間，要求約有4000名機師停薪留職，不過最新預計，需要停薪留職的機師比原計劃更多。

聯合航空於本月表示，近3.6萬名員工可能面臨裁員或停薪留職，佔員工總數的逾三分之一，無薪假更延長至8月。

Scott Kirby指，在沒有疫苗情況下，預期收入會僅及2019年水平的50%左右。他又表示，最近數個星期的機票預訂陷入停滯，疫情蔓延正持續對公司業務造成影響。

聯邦政府早前分別向客運、貨運航空業提供250億美元（約195億港元）及70億美元（546億港元）援助，並禁止航空公司在10月1日之前裁員或減薪。

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