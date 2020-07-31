【港版納指】高盛看好恒生科技指數5年吸資逾千億元　分析科指、恒指改革3大贏家（第二版）

▲ FAAG公布業績後，恒生科技指數造好。

美國4大科網企業「FAAG」清晨公布業績，普遍表現勝於預期。恒生科技指數今早一度創即市新高，高見7285。恒生科技指數其後升幅收窄，全日升55點，收報7155點。高盛發表報告分析香港和內地新科技指數，預計兩條新指數未來5年可吸引250億美元（約1950億港元）的被動投資，當中140億美元（約1092億港元）會流入恒生科技指數。

恒生科技指數本周正式推出，上交所也推出科創板50指數，被視為港版納指、內地版納指。

隨數碼經濟體發展，高盛預計，5年間恒生科技指數成分股市值有望從1500億美元，擴大至8700億美元；科創板50指數成分股市值則有可能從400億美元，大幅增至8000億美元。

短線受惠有限

高盛指出，中港市場只有1%流動市值由屬被動投資產品持有，追縱恒生科指的ETF、指數基金規模需時建立，料未來12個月只有20億美元資金追縱恒生科指，只相當於成份股1.4個交易日成交量。

以近年市場發展走勢，高盛估算，被動追縱恒生科指的資金規模會在5年間增至3.7%流通市值，若中國30大主要科企都在香港上市，每股盈利增長保持近年水平，5年間追縱恒生科指的資金可增至140億美元。

以短線12個月20億美元資金追縱恒生科指、近6個月日均成交計，高盛預計，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 「ATM」各獲約1.7億美元被動資金流入，最多僅相當於約1日成交額。

高盛續指，貓眼娛樂 （01896） 、ASM太平洋 （00522） 、同程藝龍 （00780） 被動資金追入規模分別可達12.1、9.3和8.4個交易日，成為三大贏家。

恒指國指改革 高盛：騰訊最大輸家

恒指、國指8月季檢正式接受同股不同權、第二上市公司，高盛指出，若果阿里巴巴、美團和小米順利納入，以恒指國指追縱資金規模相對日均成交計，被動追貨美團的動力最强，被動追貨額達8.6個交易日，阿里巴巴被動追貨量相當於6.4個交易日，追買小米的資金相當於5.5個交易日。

另外，高盛估算沽出騰訊資金達15.4億美元，相當於3.7個交易日，為最大輸家。

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