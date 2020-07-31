【港版納指】恒生科技指數受惠FAAG曾創新高　高盛看好5年吸資逾千億元

▲ FAAG公布業績後，恒生科技指數造好。

美國4大科網企業「FAAG」清晨公布業績，普遍表現勝於預期。恒生科技指數今日開市高開93點或1.3%，報7193點，一度創即市新高，高見7285。恒生科技指數中午報7187點，升87點或1.23%。

高盛發表報告分析香港和內地新科技指數，未來5年可吸資250億美元（約1950億港元）的被動投資，當中140億美元（約1092億港元）會流入恒生科技指數。

恒生科技指數本周正式推出，上交所也推出科創板50指數。高盛預計，5年間恒生科技指數成分股市值有望從1500億美元，擴大至8700億美元；科創板50指數成分股市值則有可能從400億美元，大幅增至8000億美元。

高盛同時預期，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 、小米科技 （01810） 會納入恒指，騰訊 （00700） 或因而遭12億美元的被動資金沽出。

恒生科技指數5大上限權重股中，阿里巴巴中午升0.9%、近期增添蘋果概念舜宇光學 （02382） 升2.8%、小米升0.9%，騰訊升1.5%，美團點評 （03690） 升0.9%。

早市表現最佳的就有瑞聲 （02018） ，午市升4%。新東方在線 （01797） 升5.2%。

FAAG中，蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Facebook（美：FB）季績都較市場預期理想，盤後股價大升逾半成。Google母企Alphabet（美：GOOG）業績稍遜，但盤後也升近1%。

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