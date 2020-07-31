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【iPhone 12】蘋果證實推遲數周發布新iPhone　季績勝預期瑞聲升逾4%

即市財經 12:20 2020/07/31

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蘋果行政總裁庫克表示，iPhone產品銷量在季內重現增長，其中iPhone 11是最為暢銷的機型。

蘋果新iPhone 將推遲數周發布。蘋果財務總監Luca Maestri在業績電話會議上向分析員證實，iPhone 12的推出時間將延後數周。然而，蘋果第三財季收入596.9億美元，遠高於市場預期的522.5億美元，按年升11%，主要由iPhone以外的設備及服務帶動，帶動本港手機設備股造好，瑞聲 （02018） 半日升約4%，午收61.95元，成交額8.5億元。舜宇 （02382） 升2.8%，報148.5元；高偉電子 （01415） 升2.1%，報3.35元。

Maestri表示，與去年9月推出新一代iPhone的時間相比，今年的新一代iPhone推出時間可能延遲數周。

市場估計新一代iPhone將是蘋果首款5G電話。有分析員認為，隨着新一代iPhone推出，可能成為蘋果新超級周期（super cycle）的開始，大量蘋果果迷或會換機。若蘋果真的推遲數周才開售新一代iPhone，料影響該公司本季業績。

另外，蘋果行政總裁庫克表示，iPhone產品銷量在季內重現增長，iPhone 11是最為暢銷的機型。從iPhone SE的初期數據來看，從Android手機換機，購買iPhone SE的用戶數量要比之前一年更多。

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