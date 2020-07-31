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【港股市況】恒指黑期升約30點　道指期貨升85點（不斷更新）

即市財經 09:02 2020/07/31

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港股市況不斷更新

道指下挫，美國第2季GDP跌32.9%，美國總統特朗普呼籲押後大選，拖累道指曾跌225點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約40點，恒指料開報24669點。

【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口　陳智思助理︰他無滙豐戶口

【09︰02】中國7月官方製造業PMI 51.1，預期50.8，前值50.9。

中國7月官方非製造業PMI 54.2，預期54.5，前值54.4。

【08︰55】長和  （00001）  旗下加拿大公司赫斯基能源（Husky Energy）公布，截至6月30日止季度虧損3.04億加元，去年同期則獲利3.7億加元，每股攤薄虧損31仙加元，差過分析預期。

【長和股價】赫斯基能源上季盈轉虧蝕　日產量跌8%

【08︰48】恒指黑期升約30點，報24724點；道指期貨升85點，報26303點。

【08︰40】思捷環球  （00330）  去年底公布，與慕尚集團  （01817）  成立合資公司，負責在內地從事經營服裝、服裝配飾及其他Esprit品牌業務。思捷環球最新公布，終止與慕尚的合資協議。

【ESPRIT】思捷終止與慕尚合資協議

【08︰30】美國共和黨全國委員會成員Solomon Yue（俞懷松）表示，滙豐（00005）關閉了陳智思的銀行帳戶，並指這只是開始。然而，陳智思助理回覆本報查詢時稱，陳智思本人並沒有滙豐戶口。滙豐則表示不予置評。

【08︰10】正通汽車  （01728）  公布，控股股東Joy Capital於7月29日與廈門國貿控股集團有限公司訂立一份意向書，出售公司約29.9%權益，惟須簽訂正式協議後方可作實。

正通汽車控股股東擬出售約30%股份

【07︰50】美高梅中國  （02282） 半年總收益按年下跌79%至23.7億元，經調整EBITDA虧損10.08億元，去年同期經調整EBITDA為30.77億元。

【業績】美高梅中國半年經調整EBITDA虧損10.08億元

【07︰30】道指曾挫547點，最終收報26313點，跌225點或0.9%；標指收報3246點，跌12點或0.4%；納指收報10587點，升44點或0.4%。

港股ADR報24669點，跌40點或近0.2%。恒指夜期升15點，收報24650點，成交25794張。

道指跌225點港股ADR跌40點　紐約期油跌逾3%

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 ADR 長和（00001） 藍籌股 慕尚集團控股（01817） 思捷環球（00330） 美高梅中國（02282） 正通汽車（01728） 陳智思 特朗普

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