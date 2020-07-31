【港股市況】恒指倒跌逾70點　失守50天綫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

道指下挫，美國第2季GDP跌32.9%，美國總統特朗普呼籲押後大選，拖累道指曾跌225點。FAAG業績普勝預期，美股期貨造好，帶動恒指高開36點，開報24747點，早段大市升幅擴大至逾200點，上試25000關。

【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口 陳智思助理︰他無滙豐戶口

【港版納指】恒生科技指數曾升2%創新高 高盛看好5年吸資逾千億元

【11︰05】恒指跌幅擴大至155點，跌至24555點。

【11︰00】大市跌幅至約75點，報24635點，失守50天綫。

【10︰58】恒指倒跌約20點，報24689點，再試50天綫支持（約24680點）。

【10︰33】大市一度倒跌，暫低見24709點，恒指最新報24717點，升7點。

【10︰25】金融股向下，藍籌股滙豐 （00005） 跌1.7%，試穿35元水平；友邦 （01299） 跌近0.5%。另外，渣打 （02888） 跌4%。

【10︰22】京東 （09618） 升0.7%。利豐宣布獲京東入股，指京東透過認購新股的方式以每股1.25港元戰略投資1億美元，發展其數碼供應鏈。

利豐獲京東1億美元入股 馮氏家族投票權保6成

【10︰15】港股升幅收窄至約100點，報24818點。

【10︰11】受滙豐 （00005） 拖累，大市升幅收窄至約150點，於24900點水平以下。

【10︰04】滙豐 （00005） 逆市跌幅擴大至1.4%，低見35.1元。

【09︰57】美團點評 （03690） 升逾2%，觸200關；騰訊 （00700） 小米 （01810） 亦升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【09︰52】騰訊 （00700） 領升，升幅擴大至2.2%，高見548元。

【09︰49】本港恢復早、午市堂食，大家樂 （00341） 升1.8%；大快活 （00052） 升1.2%。

【09︰41】瑞聲 （02018） 升幅擴至半成，舜宇升逾3%。

【09︰40】港股早段升幅擴大至逾200點，恒指升220點，報24931點。

【09︰38】紐約期油跌逾3%，三桶油個別發展，中石油 （00857） 升0.4%；中海油 （00883） 跌1.3%；中石化 （00386） 跌0.6%。

【09︰35】歌禮製藥 （01672） 升逾8%。歌禮製藥公布，全口服丙肝治療方案已獲國家藥品監督管理局批准上市。

歌禮製藥全口服丙肝治療方案獲批上市 股價高開逾8%

【09︰32】海普瑞 （09989） 升逾2%。深交所公告，因海普瑞在香港市場價格穩定期結束且相應A股滿10個交易日，將其調入港股通股票名單並今日起生效。

【09︰30】蘋果（美：APPL）績佳，手機孖寶上揚，未受蘋果新iPhone 將推遲數周發布消息影響，舜宇 （02382） 升逾1%；瑞聲 （02018） 升逾2%。

【iPhone 12】蘋果證實推遲數周發布新iPhone

【09︰25】FAAG業績普遍勝預期，ATM 3股向上，阿里巴巴 （09988） 升1.7%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團點評 （03690） 升1.7%。

恒生科技指數開報7193點，升93點或1.3%。

【09︰25】正通汽車 （01728） 高開6成，開報1.3元。

【09︰20】恒指高開36點，開報24747點，騰訊 （00700） 升近1%；滙豐 （00005） 逆市跌0.4%。

【09︰16】人民幣中間價報6.9848，上調54點子。

【09︰14】即月期指開報24724點，升89點或近0.4%。

【09︰02】中國7月官方製造業PMI 51.1，預期50.8，前值50.9。

中國7月官方非製造業PMI 54.2，預期54.5，前值54.4。

【08︰55】長和 （00001） 旗下加拿大公司赫斯基能源（Husky Energy）公布，截至6月30日止季度虧損3.04億加元，去年同期則獲利3.7億加元，每股攤薄虧損31仙加元，差過分析預期。

【長和股價】赫斯基能源上季盈轉虧蝕 日產量跌8%

【08︰48】恒指黑期升約30點，報24724點；道指期貨升85點，報26303點。

【08︰40】思捷環球 （00330） 去年底公布，與慕尚集團 （01817） 成立合資公司，負責在內地從事經營服裝、服裝配飾及其他Esprit品牌業務。思捷環球最新公布，終止與慕尚的合資協議。

【ESPRIT】思捷終止與慕尚合資協議

【08︰30】美國共和黨全國委員會成員Solomon Yue（俞懷松）表示，滙豐（00005）已 關閉了陳智思的銀行帳戶，並指這只是開始。然而，陳智思助理回覆本報查詢時稱，陳智思本人並沒有滙豐戶口。滙豐則表示不予置評。

【08︰10】正通汽車 （01728） 公布，控股股東Joy Capital於7月29日與廈門國貿控股集團有限公司訂立一份意向書，出售公司約29.9%權益，惟須簽訂正式協議後方可作實。

正通汽車控股股東擬出售約30%股份

【07︰50】美高梅中國 （02282） 半年總收益按年下跌79%至23.7億元，經調整EBITDA虧損10.08億元，去年同期經調整EBITDA為30.77億元。

【業績】美高梅中國半年經調整EBITDA虧損10.08億元

【07︰30】道指曾挫547點，最終收報26313點，跌225點或0.9%；標指收報3246點，跌12點或0.4%；納指收報10587點，升44點或0.4%。

港股ADR報24669點，跌40點或近0.2%。恒指夜期升15點，收報24650點，成交25794張。

道指跌225點港股ADR跌40點 紐約期油跌逾3%

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責任編輯：梁浩碩