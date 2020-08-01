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【恒指夜期】立會選舉押後本地政局風險再添　道指倒跌恒指夜期急挫逾200點（不斷更新）

即市財經 00:24 2020/08/01

分享：

港股市況不斷更新

恒指弱勢未變，今日倒跌過百點，並跌穿50天綫，最終下挫幅度115點。收市後本港政局再添動盪，政府宣布立法會選舉將押後一年，投資者需留意資金入市信心會否遭到拖累。另外，今晚亦需觀察美股表現，若外圍氣氛正面，有機會為恒指帶來一定支持。

焦點新聞：

美股消息不斷更新

【抖音母企】字節跳動中國業務傳考慮香港或上海上市 估值或逾7700億

【立法會選舉】消息：政府最快傍晚公布押後立法會選舉（附如期舉行選舉國家表）

【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口　陳智思助理︰他無滙豐戶口

【港版納指】恒生科技指數曾升2%創新高　高盛看好5年吸資逾千億元

【金價破頂】黃金大牛市7星期勁吸資866億　中港美股票基金連續2星期走資

金管局：6月港元存款增1414億 人民幣存款流走550億

【國泰肥雞餐】國泰推機師自願提早退休 機長最多獲12個月薪金

即市走勢：

【00︰23】恒指夜期再插，報24323點，跌234點，低水272點。

【23︰43】恒指夜期跌勢加大，跌168點，報24389點，低水206點。

【23︰41】國泰航空  （00293） 向資深機師提出自願提早退休計劃（Voluntary Early Retirement Scheme）。國泰航空指，申請獲批的機師可得到最高相當於12個月基本薪酬的特惠金。

【23︰41】正停牌的海爾電器  （01169）  宣布，控股股東海爾智家（滬：600690）計劃將其私有化，作價為1.6股海爾智家H股加1.95元現金，總代價較海爾電器最新收市價高約17.4%。

海爾電器獲提私有化 大股東海爾智家將H股上市

【22︰02】恒指夜期報24492點，跌65點，低水103點。

【21︰30】美股開市，道指升84點，納指升155點，標指升17點。恒指夜期跌27點，報24530點，低水65點。

【21︰26】恒指夜期報24522點，跌35點，低水73點。

【20︰09】恒指夜期跌44點，低水82點。

【19︰09】港鐵  （00066）  宣佈，推出都會票及全月通加強版特別票務安排，延長港鐵都會票餘下車程，並且會為全月通加強版的乘客，作出特別票務安排。

【疫情大爆發】港鐵延長都會票使用期限 全月通加強版可獲50元現金券

【19︰08】恒指夜期倒升18點，低水20點。

【19︰07】廣東省地方金融監管局等共同印發《關於貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的實施方案》，涉及銀行、保險、證券、基金、金融監管等多個範疇。

廣東省推80項措施促大灣區金融發展 日後可跨境按揭

【18︰08】恒指夜期報24525點，跌32點，低水70點

【18︰08】恒指夜期報24529點，跌28點，低水66點。

【18︰06】中國財政部指，瑞幸去年4月起至年底通過虛構商品券業務增加交易額22.46億元人民幣，虛增收入逾21億人幣人民幣，虛增利潤9.08億元人民幣。

【瑞幸造假】中國財政部：瑞幸去年4月起至年底虛增收入逾21億人幣 將予行政處罰

【17︰48】恒指夜期報24534點，跌23點，低水61點。

【16︰35】即月期指收報24552點，跌83點或0.3%，低水43點。

【16︰10】恒指收報24595點，倒跌115點，失守50天綫，主板成交1192億元。騰訊 （00700） U盤向下，收市倒跌近0.2%，滙豐 （00005） 跌近2%。中芯國際 （00981） 升逾半成。

外電報道，中國監管機構正研究是否對阿里巴巴  （09988）  旗下支付寶、騰訊  （00700）  旗下微信支付發起反壟斷調查，內地央行認為兩家公司利用市場支配地位打擊競爭。

【阿里騰訊】內地傳研究對支付寶、微信支付發起反壟斷調查

【16︰00】恒指U盤前跌62點，報24647點。

【15︰30】恒指尾市跌約12點，於24700點及50天綫爭持。

【15︰20】美團點評 （03690） 轉跌0.4%，低見194元，今早曾高見201元。

【15︰06】恒指跌約50點，報24660點。

【15︰00】內地股市向好，上證升0.7%；深證升近1.3%；創業板指升近1.9%。

【14︰51】中芯國際 （00981） 升幅擴至6%，高見29.9元。

【14︰32】報道指字節跳動中國業務考慮在香港或上海上市，港交所 （00388） 升2.1%。

【14︰22】大市再度轉升，恒指升約10點，報24722點。

【14︰20】恒大 （03333） 升近1.9%，恒大中午發公告，指公司正考慮分拆物業管理業務在香港獨立上市。

【新股IPO】中國恒大：正考慮分拆物管業務香港上市 傳最多籌155億（第二版）

【14︰00】恒指跌幅擴大至近100點，恒指跌93點，報24618點。

【13︰43】港股現於50天綫水平（約24680點）爭持。

【13︰28】大市午後再度轉跌，恒指跌約20點，報24689點。

消息指，特首林鄭月娥與行政會議召開特別會議後，最快今日傍晚公布押後立法會選舉。

【13︰00】港股午後初段續升約50點，報24760點。

【12︰00】恒指半日反覆升53點，中午收報24764點，成交641億元。金融股滙豐、友邦向下。騰訊升逾1%、港交所升2%撐市。手機孖寶造好，瑞聲升4%。

【11︰41】恒指中午收市前回升約35點，報24746點。

【11︰34】港交所 （00388） 升2%，重上370元水平。

【11︰32】內地股市個別發展，上證跌近0.1%；深證升0.4%；創業板指升0.1%。

【11︰30】大市倒跌逾百點後轉升，恒指升5點。

【11︰28】滙豐 （00005） 跌近2%，再次失守35元，低見34.8元。

【11︰21】大市跌幅收窄至約45點，報24666點。

【11︰05】恒指跌幅擴大至155點，跌至24555點。

【11︰00】大市跌幅至約75點，報24635點，失守50天綫。

【10︰58】恒指倒跌約20點，報24689點，再試50天綫支持（約24680點）。

【10︰33】大市一度倒跌，暫低見24709點，恒指最新報24717點，升7點。

【10︰25】金融股向下，藍籌股滙豐 （00005） 跌1.7%，試穿35元水平；友邦 （01299） 跌近0.5%。另外，渣打 （02888） 跌4%。

【10︰22】京東 （09618） 升0.7%。利豐宣布獲京東入股，指京東透過認購新股的方式以每股1.25港元戰略投資1億美元，發展其數碼供應鏈。

利豐獲京東1億美元入股　馮氏家族投票權保6成

【10︰15】港股升幅收窄至約100點，報24818點。

【10︰11】受滙豐 （00005） 拖累，大市升幅收窄至約150點，於24900點水平以下。

【10︰04】滙豐 （00005） 逆市跌幅擴大至1.4%，低見35.1元。

【09︰57】美團點評 （03690） 升逾2%，觸200關；騰訊 （00700） 小米 （01810） 亦升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【美股焦點】理想汽車首掛升43%　最大股東美團股價曾上200元

【09︰52】騰訊 （00700） 領升，升幅擴大至2.2%，高見548元。

【09︰49】本港恢復早、午市堂食，大家樂 （00341） 升1.8%；大快活 （00052） 升1.2%。

【09︰41】瑞聲 （02018） 升幅擴至半成，舜宇升逾3%。

【09︰40】港股早段升幅擴大至逾200點，恒指升220點，報24931點。

【09︰38】紐約期油跌逾3%，三桶油個別發展，中石油 （00857） 升0.4%；中海油 （00883） 跌1.3%；中石化 （00386） 跌0.6%。

【09︰35】歌禮製藥 （01672） 升逾8%。歌禮製藥公布，全口服丙肝治療方案已獲國家藥品監督管理局批准上市。

歌禮製藥全口服丙肝治療方案獲批上市　股價高開逾8%

【09︰32】海普瑞 （09989） 升逾2%。深交所公告，因海普瑞在香港市場價格穩定期結束且相應A股滿10個交易日，將其調入港股通股票名單並今日起生效。

【09︰30】蘋果（美：APPL）績佳，手機孖寶上揚，未受蘋果新iPhone 將推遲數周發布消息影響，舜宇 （02382） 升逾1%；瑞聲 （02018） 升逾2%。

【iPhone 12】蘋果證實推遲數周發布新iPhone

【09︰25】FAAG業績普遍勝預期，ATM 3股向上，阿里巴巴 （09988） 升1.7%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團點評 （03690） 升1.7%。

恒生科技指數開報7193點，升93點或1.3%。

【09︰25】正通汽車 （01728） 高開6成，開報1.3元。

【09︰20】恒指高開36點，開報24747點，騰訊 （00700） 升近1%；滙豐 （00005） 逆市跌0.4%。

【09︰16】人民幣中間價報6.9848，上調54點子。

【09︰14】即月期指開報24724點，升89點或近0.4%。

【09︰02】中國7月官方製造業PMI 51.1，預期50.8，前值50.9。

中國7月官方非製造業PMI 54.2，預期54.5，前值54.4。

【08︰55】長和  （00001）  旗下加拿大公司赫斯基能源（Husky Energy）公布，截至6月30日止季度虧損3.04億加元，去年同期則獲利3.7億加元，每股攤薄虧損31仙加元，差過分析預期。

【長和股價】赫斯基能源上季盈轉虧蝕　日產量跌8%

【08︰48】恒指黑期升約30點，報24724點；道指期貨升85點，報26303點。

【08︰40】思捷環球  （00330）  去年底公布，與慕尚集團  （01817）  成立合資公司，負責在內地從事經營服裝、服裝配飾及其他Esprit品牌業務。思捷環球最新公布，終止與慕尚的合資協議。

【ESPRIT】思捷終止與慕尚合資協議

【08︰30】美國共和黨全國委員會成員Solomon Yue（俞懷松）表示，滙豐 （00005） 關閉了陳智思的銀行帳戶，並指這只是開始。然而，陳智思助理回覆本報查詢時稱，陳智思本人並沒有滙豐戶口。滙豐則表示不予置評。

【08︰10】正通汽車  （01728）  公布，控股股東Joy Capital於7月29日與廈門國貿控股集團有限公司訂立一份意向書，出售公司約29.9%權益，惟須簽訂正式協議後方可作實。

正通汽車控股股東擬出售約30%股份

【07︰50】美高梅中國  （02282） 半年總收益按年下跌79%至23.7億元，經調整EBITDA虧損10.08億元，去年同期經調整EBITDA為30.77億元。

【業績】美高梅中國半年經調整EBITDA虧損10.08億元

【07︰30】道指曾挫547點，最終收報26313點，跌225點或0.9%；標指收報3246點，跌12點或0.4%；納指收報10587點，升44點或0.4%。

港股ADR報24669點，跌40點或近0.2%。恒指夜期升15點，收報24650點，成交25794張。

道指跌225點港股ADR跌40點　紐約期油跌逾3%

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責任編輯：梁浩碩

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