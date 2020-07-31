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正通汽車半日升44%　控股股東擬出售約30%股份

即市財經 12:08 2020/07/31

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正通汽車控股股東擬出售29.9%權益

正通汽車 （01728） 公布，正通汽車控股股東Joy Capital告知，於7月29日與廈門國貿控股集團有限公司訂立一份意向書，出售公司約29.9%權益，惟須簽訂正式協議後方可作實。擬定每股代價不低於意向書日期前120個連續交易日內平均收市價溢價30%的金額。

正通汽車高開60%，開報1.3元，早段曾高見1.34元，中午收報1.17元，升44%，成交4.8億元。

Joy Capital持有相當於已發行股份總數約51.29%。

廈門國貿控股集團有限公司為廈門市政府控股的國有企業單位，並為財富世界500強公司，從事經營商品貿易、流通汽車貿易、物流業務、商品零售業務及其他業務。

正通汽車表示，一旦落實，買方將成為公司戰略性投資者，預期將向集團提供協同效應及重大機會，以憑藉潛在投資者規模、網絡及財務實力進一步發展及加強集團汽車經銷，汽車金融服務等公司業務發展。

正通汽車逆市升逾2%　貸款方銀團同意分期還款安排修訂

【配股潮】正通汽車挫2成穿配售價　折讓逾15%配股淨籌2.6億元

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 正通汽車（01728）

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