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【業績】美高梅中國半年經調整EBITDA蝕10億元 不派中期息（第,二版）

即市財經 22:20 2020/08/06

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【業績】美高梅中國半年經調整EBITDA虧損10.08億元

美高梅中國 （02282） 公布業績，美高梅半年總收益按年下跌79%至23.7億元，經調整EBITDA虧損10.08億元，去年同期經調整EBITDA為30.77億元。集團指，董事會不建議派發中期股息。

美高梅今日跌0.9%，收報9.57元，成交1430萬元。

當中，來自澳門美高梅的收益為12.7億元，美獅美高梅收益為11億元。各項娛樂場及其他收益均較去年同期大幅減少，貴賓賭枱總贏額、主場地賭枱總贏額、角子機總贏額均顯著倒退，令娛樂場收益總額挫79%至27.5億元。酒店客房、餐飲，及零售及其他收益亦無法倖免，總計跌71%至3.2億元。

單計第2季，受累澳門繼續實施旅遊及入境限制，以及與疫情有關的其他營運限制，美高梅收益淨額按年減少95%至3300萬美元，經調整物業EBITDAR虧損為1.16億美元，而去年季度經調整物業EBITDAR則為1.73億美元。

集團指，多項旅遊及入境限制則仍然生效，該等限制嚴重影響到前往澳門美高梅及美獅美高梅的人數，並可能持續影響未來業績。

【藍籌業績】金沙績後升近0.2%　第2季經調整EBITDA按年轉虧3.12億美元

澳門第二季博彩收入大跌95.6%　貴賓廳佔比降至46.5%

（第二版：更新業績細節及今日股價）

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 業績公布 EBITDA 美高梅中國（02282）
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