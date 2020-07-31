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道指跌225點港股ADR跌40點　紐約期油跌逾3%

即市財經 07:21 2020/07/31

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道指跌225點港股ADR跌40點　紐約期油跌逾3%

道指跌225點
道指下挫，美國第2季GDP跌32.9%，美國總統特朗普呼籲押後大選，拖累道指曾挫547點，最終收報26313點，跌225點或0.9%；標指收報3246點，跌12點或0.4%；納指收報10587點，升44點或0.4%。

港股ADR跌40點
港股ADR報24669點，跌40點或近0.2%。恒指夜期升15點，收報24650點，成交25794張。

紐約期油跌逾3%
原油價格下跌，美國經濟創大蕭條後最差，紐約期油曾跌半成，收報39.92美元，跌1.35美元或3.3%；布蘭特期油收報42.94美元，跌0.81美元或1.9%。

美滙指數跌0.5%
美滙指數跌穿93，報92.96，跌0.5%。歐元兌美元報1.1844；美元兌日圓報104.75。

美國10年期債息報0.55厘。

紐約期金跌0.6%
避險資產亦下跌，紐約期金收報1942.3美元，跌11.1美元或0.6%。現貨金於1957美元水平。

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責任編輯：梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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