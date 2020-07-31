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【蘋果業績】蘋果季度收入升11%遠超預期　宣布股份1拆4

即市財經 05:12 2020/07/31

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蘋果業績大爆發，季度表現破紀錄，同時公布股份1拆4，預期8月底完成。第三財季收入596.9億美元，遠高於市場預期的522.5億美元，按年升11%，主要由iPhone以外的設備及服務帶動。其中，大中華區收入93.3億美元，增1.9%。純利112.53億美元，高於預期的88億美元，按年升12%。每股盈利2.58美元，超越預期的2.04美元，按年升18%。

iPhone收入：264.2億美元，遠高於預期的223.7億美元，按升2%。

iPad收入：65.8億美元，超預期的48.8億美元，按年升31%

Mac收入：70.8億美元，超預期的60.6億美元，按年升22%

服務收入131.6億美元，低於預期的131.8億美元，按年升15%。

其他配戴設備產品收入：64.5億美元，超預期的60億美元，升17%。

毛利率：38%，符預期。

股份拆細方面，蘋果收市報384.76美元，收市後交易時段開市即升5%，報404.6美元，以1拆4計，每股101.15美元。

蘋果於2014年1拆7，當時股價超逾600美元。

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