【美股收市】政經利淡夾擊 道指挫225點 納指喘穩

美國第二季GDP瀉32.9%史上最傷，加上新申領失業數據欠佳，以及美國總統特朗普呼籲押後大選，政經利淡夾擊，拖累道指曾挫547點；其後在科技股回升帶領下，道指跌幅縮窄至逾200點，納指喘穩。

道指收報26313點，跌225點或0.9%；標指收報3246點，跌12點或0.4%；大型科網企業在放榜前股價回穩，帶動納指倒升，收報10587點，升44點或0.4%。

將於市後公布業績的四大科技巨頭蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及Alphabet（美：GOOGL）股價上升，蘋果漲1.2%。

美國大選將至，愈來愈多人認為應改用郵寄方式在11月3日的大選投票。特朗普炮轟郵寄投票「不準確及欺詐」，呼籲推遲大選。有關言論引發外界批評，認為他希望拖延時間，等待民望反彈，爭取連任。

多個民調都顯示，特朗普支持度持續下滑，落後對手拜登（Joe Biden）最多逾15個百分點，選情不容樂觀。

與此同時，民主共和兩黨仍就新一輪紓困方案僵持，為接下來經濟形勢增添陰霾。兩黨距離達成共識仍相距甚遠，由於每周600美元的失業救濟金將於周五(31日)到期，一旦下周前未能就方案達成協議，勢推高失業率，股市和其他風險資產難免震盪。