  • 29°C
香港時間 : 2020731日 (五) 04:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股收市】政經利淡夾擊 道指挫225點 納指喘穩

即市財經 04:12 2020/07/31

分享：

美國第二季GDP瀉32.9%史上最傷，加上新申領失業數據欠佳，以及美國總統特朗普呼籲押後大選，政經利淡夾擊，拖累道指曾挫547點；其後在科技股回升帶領下，道指跌幅縮窄至逾200點，納指喘穩。

道指收報26313點，跌225點或0.9%；標指收報3246點，跌12點或0.4%；大型科網企業在放榜前股價回穩，帶動納指倒升，收報10587點，升44點或0.4%。

將於市後公布業績的四大科技巨頭蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及Alphabet（美：GOOGL）股價上升，蘋果漲1.2%。

美國大選將至，愈來愈多人認為應改用郵寄方式在11月3日的大選投票。特朗普炮轟郵寄投票「不準確及欺詐」，呼籲推遲大選。有關言論引發外界批評，認為他希望拖延時間，等待民望反彈，爭取連任。

多個民調都顯示，特朗普支持度持續下滑，落後對手拜登（Joe Biden）最多逾15個百分點，選情不容樂觀。
與此同時，民主共和兩黨仍就新一輪紓困方案僵持，為接下來經濟形勢增添陰霾。兩黨距離達成共識仍相距甚遠，由於每周600美元的失業救濟金將於周五(31日)到期，一旦下周前未能就方案達成協議，勢推高失業率，股市和其他風險資產難免震盪。

美股 特朗普 拜登 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 失業率 GDP

上一篇文章

【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期】滙豐倫敦較港升2%　恒指夜期收市升15點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【恒指夜期】滙豐倫敦較港升2%　恒指夜期收市升15點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦較港升2%　恒指夜期收市升15點（不斷更新）
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄913億 超購近154倍
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄913億 超購近154倍
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）
【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆
牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆