【美元危機】美元貶值潮恐持續數年 除了黃金還有甚麼投資機會？

在近日金價持續上揚的同時，美元日趨弱勢。隨着美國聯儲局新一次議息中言論偏鴿，加上經濟環境未見好轉，美元貶值勢頭成為近日投資市場關注點之一。美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）此前亦一再重申其觀點，估計美元年半內或貶值35%。

2008年3月16日，美元指數跌至70.698，是1973年有紀錄以來最低。在回升一段時間後，因當時聯儲局為為應對金融海嘯推出量化寬鬆措施，令美匯指數在此後數年在70至88水平徘徊，直到2014年才能突破90水平。值得注意的是，羅奇發表有關美元貶值言論之時，美匯仍處於96水平，若他所言成真，美匯指數恐怕要會跌至60水平，刷新歷史新低。

聯儲局的低息政策料短期內不會有變，意味美元仍有下行壓力。從歷史數據來看，美元大幅貶值往往是持續多年的周期走勢。除了黃金外，美元和股市往往呈現出輕微的負相關性，這意味著美元弱勢對股市略有好處。

ClearBridge Investments投資策略師Jeffrey Schulze表示，自1973年以來，美元貿易加權指數與標普500指數的月度相關性為-0.2。最近這種反向關係變得更加強烈。Schulze說，自2000年以來，這一相關性一直為「-0.35」。

另外，弱美元亦會利好包括中國在內的新興市場資產，

根據歷史經驗，美元走弱，有利於新興市場優質資產的價值重估。興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，當美元步入中期走弱的趨勢之後，往往有以下規律，

美元指數階段性走弱時，新興市場股市往往上漲。

美元指數中期走弱的階段，新興市場股市相對發達市場的表現更強。

歷史上美元走弱往往伴隨著大宗商品上漲，新興市場的周期龍頭公司將迎來價值重估的機​​會。

張憶東表示，中期而言，海外資金將增加對A股和港股優質資產的配置。換言之，美元弱勢對於中港股市而言有利。

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