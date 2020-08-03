【科技抗疫】科技如何助企業 「疫」境中迎接「新常態」

在過去數月，疫情為企業的營運模式及業務帶來不少衝擊，促使企業紛紛審視如何利用科技令業務得以持續地發展，一方面平衡員工的安全及需要，同時亦帶動整體營運模式「數碼轉型」，為未來的「新常態」作好準備。

以科技支援企業實踐營運持續管理（BCP）

在疫情下，各大小企業開展了遙距辦公模式，但對不少公司而言，實施遙距辦公時亦面臨不同挑戰。疫情持續下，遙距辦公已成為大勢所趨，而企業在推行團隊遙距工作及實踐營運持續管理（BCP）時，完善技術設備及專業支援是不可或缺的要素，而共享辦公空間便成為了其中一個解決良方。在世邦魏理仕亞太區租戶調查中，84%受訪的企業表示疫情過後會增加科技方面的投資，以支援彈性辦公模式和企業營運持續管理。

除了基本IT設備如穩定的無線網絡外，共享辦公空間亦為企業按其實際業務需要而建構專屬空間，更可嚴格按照金融機構的要求和標準設計，以滿足不同企業於資訊保安方面的需要。此外，在日常營運層面，共享辦公空間中會議室的多元靈活設計及完善軟硬件配套，例如視訊會議軟體或投影機等，亦讓企業可毋須投放額外資源進行配置，有助減輕人手及成本方面的負擔。

除了日常營運外，科技在「疫」境中亦為企業於業務發展及管理層面帶來轉變，當中包括透過創新科技改變既有銷售或與客戶互動的方式，或甚是在辦公空間的管理及應用方面利用科技減少人與人或物件的接觸，平衡員工安全及健康的需要，更有助提升整體工作體驗和效率。



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以科技代替親身接觸

為了應對疫情，減少親身接觸已變成生活的新常態。有見及此，部分地產商及共享辦公室以虛擬實境（VR）技術，提供360度全景視覺體驗，讓客戶即使遠在千里之外，亦可透過視像方式，隨時隨地參觀辦公室及會議活動場地，猶如置身現場，以遙距方式了解建築物內的設施和服務，藉此保持適當的社交距離，保障客戶及員工的安全之餘，同時亦可以更有效率的方式維持業務運作，一舉兩得。

利用應用程式輕鬆管理辦公空間

除此之外，企業亦可透過雲端應用程式檢視及管理辦公空間的應用情況，包括預訂會議室、進行訪客登記、活動報名、啟動門卡等，利用應用程式安排和整合活動管理的人力資源、技術等，達到最佳的空間使用率，一方面可更有效地善用空間，同時亦為員工帶來更完善的工作體驗，達致雙贏。

在疫情下，除了科技之外，靈活彈性亦成為企業得以持續發展的重要因素。是次疫情不單令企業意識到科技對業務轉型及維持日常營運的重要性，另一邊廂亦推動企業擺脫以往傳統的運作方式，當中包括由傳統的辦公室租賃轉至『空間即服務』的靈活辦公空間方案，透過共享工作空間的龐大網絡，一方面讓企業可按需要將團隊分佈於不同的工作地點，同時員工亦可選擇於鄰近家居的辦公空間工作，藉以維持生產力、溝通和合作。邁進「新常態」的時代，企業應把握機會檢視科技以及靈活的辦公空間策略的重要性，為迎接未來工作模式作好準備。