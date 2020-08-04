【疫市營商】後疫情時代機場更自動化　生物辨識更重要

全球旅業在疫情之後如何復蘇？這一議題在現時局勢下仍存在許多未知。重創之外，此次疫情也讓旅遊業內人士開始重新思考其風險管理策略。對機場營運來說，疫情期間，愈來愈多商鋪選擇運用科技來確保為旅客提供流暢及安全的機場體驗。例如，近日香港國際機場引入智能消毒機械人，在客運大樓多個指定地點，進行深層消毒工作，保障旅客及機場員工健康。長遠來看，借助科技有助機場進一步滿足旅客需要，增加非航空類收入。

自動化為乘客帶來更順暢的旅程

為適應每秒都在變化的旅客流量並減少非必要接觸，不少機場在客運大樓內外的旅客接觸點均實施自動化管理。例如自助行李托運可讓旅客快捷、高效地獨立辦理相關手續。Amadeus旗下公司ICM的自助托運解決方案早前已進駐了包括上海虹橋和上海浦東的兩大機場，除有助提升機場營運效率，同時節省旅客時間，旅客可在登機前獲得更多時間放鬆身心或增加消費。



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生物識別技術將變得更重要

機場亦可以透過生物識別技術來提高吞吐量，同時為旅客提供更順暢的旅程。生物識別技術正廣泛應用於亞太區的機場，當中澳洲航空（Qantas Airways）在悉尼機場的所有旅客接觸點測試了該技術，乘客進入休息室、辦理登機手續和登機等操作，都可透過面部識別輕鬆進行，讓整個旅程更順暢。

除了有助簡化流程，疫情期間生物識別技術也發揮了其在確保公共衛生安全方面的作用，甚至進一步協助推動零接觸旅遊體驗。武漢機場在重啟後就使用了AI生物識別掃描器，在兩分鐘內自動為多達100人量度體溫。



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協助身處機場外的乘客辦理登機

現時機場已經為旅客提供市區登機和行李托運服務。未來，相關的登機服務亦可在更多不同的地點提供，例如火車站、郵輪碼頭、會議場所、體育賽事舉辦地點或酒店，以更方便旅客，減低機場需要處理的客量，滿足旅客目前在「社交距離」方面的新需求，機場也透過為旅客提供更多行李托運方式、時間、地點的選擇，建立度身訂造的旅行體驗。

隨著旅客需求的不斷變化，機場必須為旅客帶來更豐富的體驗，並成為旅客外遊的目的地之一。在現有設施的基礎上，機場可透過運用自動化技術、生物識別技術和為旅客提供市區登機和行李托運服務滿足旅客的全新期望。疫情關係，不少機場正擴大對高效科技的運用，而這些科技將不斷改善，機場將可不斷提升旅客體驗，並以智能機場為開端，為旅客提供真正流暢的旅行體驗。