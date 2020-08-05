【資訊公平】疫情困擾　無障礙網絡更重要

近月在2019冠状病毒病疫情下，大家都會比較警惕，經常留意疫情資訊。然而有視障人士團體早前舉行記者會，講述他們在使用流動應用程式及互聯網獲取新聞資訊時所面對的障礙，或令他們難以取得疫情相關的最新資訊。相信不少讀者都會感到疑惑，在日常生活中，不同程度的視障人士究竟是如何使用流動應用程式及互聯網呢？

甚麼是無障礙網頁？

其實殘疾人士也可如一般人使用電腦及智能電話上網，處理日常生活的大小事情。智能電話的兩大作業系統 - iOS及Android，皆設有無障礙模式供殘疾人士使用。當用家啟用此模式後，讀屏軟件便會讀出屏幕上所顯示的文字，讓用家聽取內容。殘疾人士在個人電腦也可安裝類似的讀屏軟件及配備點字配件，讓內容以聲音或點字的方式表達。當然上述只是最理想的使用情況，而實際應用層面上，網頁和流動應用程式的設計和編碼方式，都會對殘疾人士能否成功讀取內容，有莫大的影響。

所謂「無障礙網頁」或「無障礙流動應用程式」，是指它們的資訊及所提供的服務能讓所有人(包括殘疾人士)在清晰及無障礙的情況下存取及使用。現時業界最普遍採用的無障礙網頁標準是萬維網聯盟 (W3C) 發布的《無障礙網頁內容指引》(WCAG) 2.0及2.1版。

【自動化】FedEx機械臂處理小型包裹 應對電商需求



【智能產品】日本理光研智能眼鏡 稱全球最輕僅重49g

貼地設計盡在細微處

在外觀上，無障礙網頁和流動應用程式與一般網站和流動應用程式可能分別不大，但在一些細微的地方則有所不同。例如在圖片或圖表上，透過加入替代文字作為圖片的文字描述，讀屏軟件便能讀出替代文字，以協助視力受損的使用者概括理解圖像內容；又或是在色彩使用上，無障礙網頁和流動應用程式會使用足夠顏色對比度的圖像或文字，方便弱視的用家也能清楚看見。

甚至簡單如設計較大的按鈕，方便肢體殘障人士或長者都能易於點擊，及不要將重要項目放太接近以減少用家錯誤點擊，這些簡單的措施已經可以大大改善使用者的體驗。

香港特區政府自2013年開始，一直透過不同渠道積極推廣「無障礙網頁」至不同界別，並於2018年開始由香港互聯網註册管理有限公司(“HKIRC”)接辦「無障礙網頁嘉許計劃」，透過HKIRC的網絡，進一步將無障礙網頁推廣至各個層面。現時，政府部門的網頁已經符合 WCAG 2.0的AA級別 (即W3C 建議的級別) ，而超過9成的政府流動應用程式已全面提供無障礙功能。



企業官網具無障礙設計 有助提升形象

惟在私人機構的應用層面上，無障礙網頁或流動應用程式的普及程度仍有進步空間。根據我們早前進行的調查結果顯示，超過三成的中小企表示他們的網站/App有採用全部或部分無障礙設計。在沒有採用無障礙設計的受訪者當中，「缺乏相關知識或技術」、「缺乏資金」和「缺乏人手」是主要阻礙他們採用無障礙設計的原因。

其實，採用無障礙網頁或流動應用程式，亦是履行社會責任的表現，既有助企業建立正面的形象，亦能為建構關愛共融社會作出貢獻。編碼良好的無障礙網頁，尤其是.hk的網站，更會在搜索引擎排名中位列較前，使網頁流量增加，有助企業吸納更多潛在客戶。寄望業界在制定網站或流動應用程式的運用要求時，不妨加入相關的條款和設計，確保能符合無障礙一定程度的要求，讓每一人不論背景和身體狀況，均能享受互聯網及科技帶來的便利。



Orange夥Google Cloud 加強數據、AI和邊緣運算服務



【FinTech】Google再夥拍6家美國銀行 藉Google Pay提供智能銀行賬戶