Solomon Yue稱滙豐已關閉陳智思帳戶 秘書回覆︰陳智思無滙豐戶口

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行政會議召集人陳智思早前表示，遭一間美資銀行關閉其銀行戶口的。美國共和黨全國委員會成員Solomon Yue表示，滙豐 （00005） 已關閉了陳智思的銀行帳戶。然而，陳智思秘書回覆本報查詢時稱，陳智思本人並沒有滙豐戶口。滙豐則表示不予置評。
Solomon Yue表示，將會有更多銀行帳戶被關閉。他又稱，已得悉滙豐亞太區行政總裁王冬勝表示支持港區國家安全法，希望能夠「殺雞儆猴」，並指可以限制滙豐銀行的美元結算。
陳智思此前遭取消美資銀行戶口後解釋，有關戶口是年半前在美國開設的儲蓄戶口，今年3月收到關閉通知，但由於有其他同樣在美國開設的戶口仍然正常運作，而且關閉帳戶的通知早於港區國安法及美國制裁法案過通時發出，相信與銀行自行加辣審查政治敏感人物（Politically exposed person，簡稱PEP）無關。
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