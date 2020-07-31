【美國制裁】Solomon Yue：滙豐已關陳智思戶口　陳智思助理︰他無滙豐戶口

▲ Solomon Yue稱陳智思的滙豐帳戶已遭關閉，惟陳智思秘書指陳本人並無滙豐戶口。

行政會議召集人陳智思早前表示，遭一間美資銀行關閉其銀行戶口的。美國共和黨全國委員會成員Solomon Yue（俞懷松）表示，滙豐 （00005） 已 關閉了陳智思的銀行帳戶，並指這只是開始。然而，陳智思助理回覆本報查詢時稱，陳智思本人並沒有滙豐戶口。滙豐則表示不予置評。

Solomon Yue 表示，將會有更多銀行帳戶被關閉，中共官員該憂慮他們在香港銀行的資金。他又稱，已得悉滙 豐亞太區行政總裁 王冬勝 表示支持港區國家安全法，希望能夠「殺雞儆猴」，並指可以限制滙豐銀行的美元結算。

陳智思此前遭取消美資銀行戶口後解釋，有關戶口是年半前在美國開設的儲蓄戶口，今年3月收到關閉通知，但由於有其他同樣在美國開設的戶口仍然正常運作，而且關閉帳戶的通知早於港區國安法及美國制裁法案過通時發出，相信與銀行自行加辣審查政治敏感人物（Politically exposed person，簡稱PEP）無關。

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