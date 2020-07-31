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【港股追蹤】萬達酒店21億元售芝加哥物業 王健林清倉海外地產投資

股樓投資 00:00 2020/07/31

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萬達集團旗下萬達酒店（00169）公布將會出售於芝加哥物業項目，交易涉及近21億港元。今早復牌後，股價一度飈升近9成，高見0.5元，隨後升覆收窄。收市報0.33元，大升24.5%。

萬達酒店公布，於7月24日收市後，公司非全資附屬公司Wanda Chicago Real Estate， LLC與買方Magellan Parcel C/D LLC協議以2.7億美元出售Parcel C LLC股東權益的90%。交易後Parcel C LLC會擁有稱為Vista Tower的土地，及未完成的芝加哥物業項目。

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出售該項目預期收益為約9400萬港元，所得款項淨額以及公司間貸款償款將由萬達酒店與萬達香港按其於芝加哥物業項目的股權數目比例分佔。集團將佔六成的款項，即3.07億美元。該款項將用會於償還萬達香港的貸款及利息。

萬達近年多次出售資產，而出售芝加哥項目後，意味「中國前首富」王健林已經把海外的地產資產全部售出。

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撰文 : 投資組

萬達酒店發展（00169） 經濟

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