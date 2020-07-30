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【物管股】碧桂園服務擬斥最多15億人幣 收購廣告服務商城市縱橫

即市財經 23:41 2020/07/30

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碧桂園服務公布，擬收購廣告服務商城市縱橫100%股權，首階段以不多於5.1億元代價收購65%權益。

碧桂園服務 （06098） 公布，旗下間接全資附屬公司碧桂園生活服務擬收購廣告服務商城市縱橫100%股權，計劃分階段收購，斥資最多約15.1億元（人民幣，下同）。首階段以不多於5.1億元代價，收購城市縱橫的65%權益，其將成為集團的附屬公司，其業績、資產及負債將會於集團賬目內綜合入賬。

第二階段則視乎業績承諾的完成情況釐定收購價格，第二階段目標股份的收購價格最高不多於10億元。

城市縱橫成立於2010年，主要業務為城市樓宇電梯海報媒體的開發、運營和廣告發佈服務。公司2016年5月於新三板掛牌，並於2020年7月15日除牌。

碧桂園服務表示，城市生活圈廣告市場廣闊，預期未來具有穩定增長趨勢，城市縱橫經營情況及財務表現穩健，業務規模位居行業前列，管理團隊擁有豐富的城市社區電梯媒體行業經驗，其運營能力在廣告業界領先。城市縱橫可與集團促進在社區傳媒方面的資源合作，實現快速市場化擴張的目標。

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香港股票 經濟 碧桂園服務（06098） 碧桂園

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