【同心抗疫】美聯黃建業體諒小商戶經營困難 身體力行減租 其中一舖位租金減至10年前水平

新冠肺炎疫情嚴峻，政府也宣布「加辣」抗疫措施，限聚令則由4人減至2人。香港零售管理協會日前在報章刊登公開信，向全港商舖業主表達訴求，期望在未來9個月至12個月取消底租，改為按租戶營業額收取分成作為租金，並暫緩對未能交租的商戶採取法律行動或收回店舖。協會指出，零售業情況已岌岌可危，盼業主伸出援手，否則6萬多間零售店舖會陷入結業危機，影響26萬名員工以及其家人的生計。

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香港零售管理協會指，現時大部分零售店舖的租約都是在香港發生巨變之前簽訂，即使零售商的收入已經下跌超過一半甚至八成，仍要承擔比現時租值貴一倍或更高的租金。很多業主只提供非常短暫的租金紓緩，並由4月開始陸續減少對零售商的支援。現時大部分店舖未能獲得減租，而他們的收入只足夠支付部分租金，甚至根本無能力交租。

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美聯集團（01200）主席黃建業，本身也私人持有舖位物業作收租用途，對於零售商戶希望業主作出更大的租金紓緩，他向《iMoney》作出獨家回應指，接連爆發的貿易戰及社會運動，加上世界大瘟疫的衝擊，香港元氣大傷，各行各業飽受打擊，認為業主應該與租戶共渡時艱。他個人亦體諒到小商戶經營困難，透露已因應情況減租，其中一個由他持有的一個大型舖位，更大幅減至呎租20元，租金回到10年前水平。

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黃建業坦言，業主同樣受疫情影響，再減租空間有限，他認為扶助商戶更加有效的方或，是政府應立即推出新一輪舒困措施，例如全免中小企商戶差餉至年底，亦應儘快「減辣」，包括將工商舖印花稅減半，以及放寬工商舖按揭成數，以刺激交投。同時，考慮到不少業主或商戶急需資金解困，政府也應立即取消住宅物業的額外印花稅（SSD），幫助配置資產，增加企業資金流轉解財困。

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