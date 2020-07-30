【King談樓市】King Sir：物色筍盤時機

自今年1月22日首宗新冠肺炎確診至今已6個月，期間又自我隔離又限聚令，足足坐咗幾個月監，直至6月19日父親節前夕，政府放寬大部分限制，我們終於可以放監四圍走，多月來被遏抑的慾望如消費購物、外出用膳、親友共聚像報復式的一次過爆發出來，商場食肆酒店通街都係人。但一心以為病毒已離我們而去，誰知一個屈尾十又再捲土重來。

過去一周每天確診人數都超過100宗，多宗源頭不明，最可怕的是全港每個角落都有爆發個案，更恐怖的是現在可能只是個開始，未來一兩星期確診人數有機會以幾何級數上升，如真的發生，樓價又會如何發展呢？

樓價不跌反升

睇返疫情第一波，由1月22日首宗確診至3月13日，個案均以本地感染為主，每天有數宗確診，樓價指數由177.58回落至175.56，下跌1.3%，原因是正值新春期間，疫症又爆發要留家抗疫，令成交減少，加上新病毒又唔知咩料子，有部分業主驚青會像03年大跌而減價賣樓，但減幅始終有限。

第二波由3月14日開始至6月30日，大部分以外地輸入個案為主，最高峰為3月27日的65宗，之後連續多天本地零感染，最終搞咗3個月，樓價指數由175.56回升至180.81，竟然升咗3%。原因是業主買家雙方都覺得疫情已受控，在減價盤陸續消化後，業主收窄議價空間令樓價由低位回升。因此，單看疫情爆發至今，樓價實情係上升咗1.7%，而不是大部分人以為的「疫情會令樓價大跌」。

宜物色心水樓盤

而今次第三波有眾多不明源頭個案，每區都有爆發，比起第一波每天只有幾宗嚴重好幾十倍，暫時看來好像只是個開始，因疫症潛伏期大約7至14天，估計高峰期將會於8月初前後發生。而政府已於7月15日推出新一輪限制措施，如措施奏效的話，疫情可望於8月回落，但如果措施無效疫情繼續四圍爆的話，可能到9月都未能受控，那對樓價就會有較多的影響。

根據過往經驗，疫情始終有一天會受控的，因此大家不要存有太多幻想，覺得第三波疫情會令樓價大跌。相反，如果現有居住需要而又有足夠負擔能力的話，筆者建議閣下在此空檔期間，應積極物色一些心水靚盤，話唔定隨時遇到個驚青業主賣樓，那你就可以用筍價買到你嘅Dream House啦。

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