【保你大】羅國森：意外保險保費 跟年紀無關？！

上次提到，芳姐茶餐廳的伙計阿蘇因為家中的小意外，弄傷了右手，才知道自己買的意外保險，也會保障這些小意外引致的治療費用。我也藉機替他惡補一些意外保險的基本原理。

意外保險最重要當然是保障因意外導致的死亡。但現實上，意外不一定會導致死亡。如果不幸因意外導致斷肢、嚴重燒傷，甚至永久傷殘，已可預支保額的某個百分比，以解決受保人的生活費或應付醫療開支！

但發生這些情況的機率始終不高，但小意外就無日無之。很多意外保險都會附加意外醫療費用保障、意外住院現金或短暫的意外傷殘保障（按工傷假期的日數作出賠償）。

按職業釐定保費

當中的意外醫療費用賠償就最實際，因為無論是門診或住院，只要因為意外受傷而需要治療，都可以透過這個項目，索償有關的治療費用，而且，這還包括照X光，又或者做物理治療的實際開支。

「森哥，我有個疑問，其實意外保險的保費是否按年紀劃分？」

「阿蘇，你真沒記性，我好肯定我曾經告訴你，意外保險的保費，跟歲數沒關係的。」

「我記得了，是跟職業的。」

「意外保險不是按歲數來定保費，因為大多數情況下，意外都跟身體狀況沒有太大關係，除非是因先天疾病或缺陷而可能增加遇上意外的風險。」

「明白！因為我們成年人，遇上意外的機會，主要跟我們的職業有關，對吧！」

「BINGO，阿蘇，意外保險的最大特色是按投保人的職業來釐定保費，一般來說，保險公司會將投保人的職業分為四大類......」

「四大類？咦，我是屬於哪一類呢？」未待筆者說完，阿蘇便急不及待想知道他是屬於哪一個職業級別。

「簡單來說，凡從事文職，即是辦公室工作，不用外出工作的，都屬於第一級，保險公司會收標準保費，而推到最極端，在戶外從事較危險工作，最常見的例子就是職業司機，一般都會是第四級，要徵收附加保費的。」

「咁要加多少呢？」阿蘇問。

「每間保險公司的成本和風險計算都不同，難以一概而論，總之，每一級都會加少許，以第四級最高！不過，近年保險公司有個趨勢，就是推出一些套餐式的意外保險，不再劃一4個職業級別，只要是在這4個職業級別的工作，都可以劃一一個保費。」

「即是我們這些行業的從事員有點着數了！」醒目的阿蘇馬上想到，他們的保費可能變相拉低了。

「哈哈，你也醒目，可能做文職的保費，就因此稍為拉高了。」

「意外保險有沒有不保事項？因為我聽過，有些人會刻意弄傷自己去呃保險的，因意外可以是『人為』嘛！」

「這當然有囉！」（待續）

