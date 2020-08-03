【屋邨網紅@iM網欄】勇破限制 為粉絲籌謀

本港新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，市面又開始出現防疫用品搶購潮，有不少零售商或者網店利用社交平台售賣口罩等防疫產品。3月初Facebook宣布推出新政策，將禁止平台上刊登醫療用口罩的廣告或與銷售相關的內容，如果臆測銷售口罩到廣告中，過度宣傳，例如保證售賣的廣告可以防止病毒傳播，限制聲稱可以醫治或預防新冠肺炎的廣告，及暗示醫療產品供應短缺，那麼這則廣告便不能通過審核，相關政策到6月放寬，逐步取消口罩廣告禁令，並允許商家投放非醫療用口罩的廣告。

突破限制推高質口罩

事實上，鞋佬生活百貨在3、4月直播推介口罩時，當提到口罩字眼時，直播被中斷，可想而知當晚生意額一定受影響，始終直播中斷，之後重啟直播，觀看人數一定有所减少，但筆者不是擔心生意額，而是擔心粉絲未能購買到合規格的口罩。之後筆者都試過幾次直播闖關銷售口罩，雖然不是次次都會中斷直播，但都會出現Lag機情況。

最近疫情日趨嚴峻，筆者決定再闖關，盡管公司內部多名管理層反對銷售口罩，但筆者最終用「想粉絲所想，急粉絲所需」這一句話KO了公司團隊，加上是次貨源非常高質，一批本地製作的Level 3外科口罩，沒有理由不推介給粉絲們。當晚的直播，筆者沒有用到口罩兩字出Post，改用了一個戴上口罩的emoji代替，幸好直播尚算順利，只是有少少Lag機。

放寬廣告令風險仍在

就在筆者開售2日後，有市場競爭者開始跟風直播銷售口罩，有個別甚至乎日日在Facebook出Post賣口罩，結果日前收到Facebook的通知，以過度銷售口罩為由封鎖了，導致Facebook Page暫停，現在在上訴中。

雖然6月Facebook已放寬口罩廣告禁令，但面對帳號或者專頁被封，網店均不太敢在社交平台上銷售口罩。鞋佬敢賣，完全是因為收到很多粉絲inbox問幾時再有口罩賣，筆者一向以粉絲為先，所以才敢試水溫。粉絲們有甚麼好貨推介，或者想鞋佬幫手採購某些貨品，歡迎繼續inbox我們，在能力範圍內，筆者必定會盡可能滿足大家需求。



作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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