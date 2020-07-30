【口罩供應】日本城自家品牌「Smile365」口罩周五（31日）接受預購及發售現貨 30片59元

▲ 「Smile365」口罩周五（31日）接受預購，同日亦有現貨發售

國際家居零售 （01373） 旗下日本城推出自家品牌「Smile365」口罩，並於7月起開始投產。日本城公布，「Smile365」口罩一盒30片，即每片平均1.97元，每5片獨立包裝，每盒59元。「Smile365」口罩於周五（7月31日）早上10時起接受於全綫香港日本城、生活提案、多來買分店及日本城網店接受預購，只限一天，每人限購2盒，名額共約7,800盒。同日於70間香港日本城分店共約1,680盒現貨發售，現貨每人限購1盒。

網店：www.jhceshop.com

「Smile365」口罩限定預購優惠為一盒59元，兩盒110元。網店預購將於8月5日至10日取貨，門市預購則為8月11日起取貨。

「Smile365」口罩為三層掛耳式口罩，通過 BFE 及 PFE 過濾效率測試≥99%，正申請ASTMF2100認證中。口罩以每5片為獨立包裝，一盒有6包，每包均印上生產日期。

日本城計劃生產學童口罩 將增4條生產綫

日本城指，口罩廠房位於屯門，獲得 The Lab （Asia） Ltd. /SGS 檢測認證符合 ISO 14644-1 標準，Class 8 的無塵正壓潔淨室。日本城指，第二期將投入四條生產綫，料8月至9月內投入服務，亦會推出學童尺寸口罩。

日本城指，疫情爆發至今，已為本港市民提供及售出累計近1500萬片口罩，同時為公共機構及慈善團體提供口罩。經歷過搜羅口罩的辛酸及無助，日本城認為香港需要有本土、自家生產的口罩，才能確保貨源，故決心於香港自設口罩廠房，由設計、建設廠房、物料篩選、引入機器、測試、拼除 損耗等籌備經歷接近6個月。

▲ 日本城成立「日本城衛健 用品有限公司」，於屯門自設廠房，生產「Smile365」口罩。

▲ 「Smile365」口罩一盒30片，每5片獨立包裝，共6包。

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