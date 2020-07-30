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【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享）

環球政治 22:37 2020/07/30

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美國大選將至，愈來愈多人認為應改用郵寄方式在11月3日的大選投票。美國總統特朗普炮轟郵寄投票「不準確及欺詐」，呼籲推遲11月舉行的美國大選。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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