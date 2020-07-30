【美國大選分析】特朗普建議延遲大選 居心叵測令人憂（訂戶專享） 環球政治 22:37 2020/07/30 分享： 美國大選將至，愈來愈多人認為應改用郵寄方式在11月3日的大選投票。美國總統特朗普炮轟郵寄投票「不準確及欺詐」，呼籲推遲11月舉行的美國大選。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 2020/07/27 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】四大科企對華表態避重就輕 美國施壓陸續有來（訂戶專享） 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 今日 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 選舉 政治 總統大選 特朗普 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入