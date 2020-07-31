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【新冠疫苗】阿斯利康CEO：病毒不可預測　或須每年注射疫苗

環球政經 10:51 2020/07/31

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各國關注新冠疫苗何時能夠上市，惟其中一間正研究開發疫苗的藥廠阿斯利康（AstraZeneca）行政總裁Pascal Soriot周四（30日）稱，「新冠病毒不可預測」，指出該公司即使成功研發出疫苗，預計日後人們可能要不止一次注射。

目前藥廠阿斯利康製藥與牛津大學合作研發的新冠疫苗，正在英國、巴西和南非進行測試進行第二及第三階段測試，並將很快在美國開展，「如若湊效，我們將能夠在10月，11月開始提供疫苗。」

阿斯利康行政總裁Soriot接受外媒訪問時稱，大多數藥廠都將初次疫苗接種的目標定為分兩次注射，「但根據我們對沙士疫苗所用技術的了解，我們假設注射新冠疫苗後，人們的免疫力可持續12個月至18個月」，惟他強調，新冠病毒極其難以預測，尚不能得知疫苗功效能夠持續保持多久。

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撰文 : 國際組

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