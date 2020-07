▲ 【美國大選】特朗普籲推遲選舉 直至「可恰當、安全地投票」

美國疫情愈爆愈勁,新冠肺炎確診人數大增,而美國總統大選將至,愈來愈多人認為應改用郵寄方式在美國大選投票。美國總統特朗普在twitter發帖文,炮轟郵寄投票不準確及欺詐(INACCURATE & FRAUDULENT),呼籲推遲今年11月舉行的美國大選。

特朗普(Donald Trump)建議延遲選舉,直至國民可恰當、穩妥及安全地投票(Delay the Election until people can properly, securely and safely vote)。

美國疫情持續,特朗普在抗疫表現上乏善可陳,難免影響民望,多份民調都顯示,特朗普支持度持續下滑,落後對手拜登(Joe Biden),選情不容樂觀。

責任編輯:文青青

