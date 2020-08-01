【愛‧回家之開心速遞系列三】（有片睇！）「送水輝」許家傑難忘投資損手　考健身教練牌一技傍身

在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「送水輝」的許家傑，2009年參選港男奪得冠軍後入行，多年來演過不少反派和奸角；3年前因遇上「送水輝」這個角色，令他成功「入屋」，不再無名無姓。曾經歷過無工開的日子，深明演員很被動，曾經試過做生意，亦會藉投資冀令財富增值。許家傑的投資心法是不熟悉的一定不要碰，現在主要是買基金，亦會用10至20%資金買股票，心水是揀一些跟生活相關的股份；不過在財富增值之外，他認為更需要為自己增值，現正學打泰拳，也準備考健身教練牌，為自己的人生做好兩手準備。

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▲ 在劇中遇上了股神葉天，結果....買錯荳奶股輸咗300萬

相信有追看《愛回家》的朋友，都會記得曾經有一集「送水輝」 因買錯消息股，一夜間輸掉數百萬元。戲裏他誤信消息買錯股，現實中他則精明得多，而且在揀股方面有自己一套想法。

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他喜歡從生活化角度去揀股，譬如看好騰訊（00700），是因為他也有玩手機遊戲，「尤其在疫情期間很多人都留在家裏沒事做就會打機，這是其中一個很大的消遣娛樂，所以將來一定會賺錢，只是騰訊股價已升得太高不敢追入市現在手上的股票有滙豐 （00005）、阿里巴巴（09988）、美團點評（03690）和京東（09618）等。」觀乎近期這些科網股升幅都不俗，可見許家傑並非如劇中「送水輝」亂聽消息買股票，而是靠其具生活智慧的眼光。

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然而，當提到買過那隻股票最難忘，他想也不用想就說，是跟林淑敏一起50多元買入的滙豐，「我當初都是想有一個穩定的長綫投資，可以收息，誰會料到竟然不派息，由此更令我深明不熟悉的不要胡亂去投資。」 雖然現在股價跌了不少，但他亦處之泰然，相信總有回升的一天。

▲ 到底當時望住匯豐的送水輝有什麼感受呢！

投資始終有風險，所以許家傑會分散投資，部分用來投資股票基金，有部分則會投資在自己身上，現正計劃考健身教練牌，同時正在學泰拳，「我覺得投資在自己身上很重要，像學打泰拳，我學識了之後將來拍劇也用得着，而且我覺得學習中是一個很好的過程。」

▲ 許家傑認為投資在自己身上也很重要，必須裝備好自己

節錄自第667期《iMoney Focus》財富由理起

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