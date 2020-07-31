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【Kawaii生活百貨@iM網欄】華星冰室逆市開店　員工入股齊創業！

名人薈萃 10:06 2020/07/31

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本來政府星期三（29/7）加辣抗疫招數，餐廳沒有堂食只有外賣（編按：政府宣布周五起恢復堂食，限一枱兩人），當時我想這個措施能否穩定疫情暫不知道，￼因為都要實施一段時間才能證明，￼但開始第一天，新聞和網上報導都令我心酸起來，看到香港人辛苦工作，連吃飯都要坐在街邊、公園、廁所門口等地方。

我也親身經歷，我到快餐店買外賣，前面的伯伯(目測有80歲)一拐一拐的排隊買雞吃，到他的時候職員告訴伯伯已經沒有堂食要外賣，可是伯伯應該不太清楚不能堂食的原因，他又一拐一拐行到另一個地方去買東西堂食。看到這，我覺得自己很沒用，幫不到伯伯和一些根本老到不清楚發生什麼事的老人家。頓時覺得自己為什麼當年沒有選社工一科去選修。幸好這個措施一天便叫停，改回早午餐可以堂食，只希望大家乖乖的齊心做好清潔和個人防疫工作￼，快點打勝這場仗。

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晚市不能堂食，也影響到很多食肆，身邊有好幾個朋友都是經營餐廳，他們都各自為這不停變的限聚令而作出改變。有老闆自己也化身外賣仔一同送外賣，也將菜式進行調整適合外賣。另外一個做韓燒火鍋的朋友這個星期關門算吧！減低成本和染疫風險！

華星冰室的老闆民迪，計劃在這疫情中，逆市開店，雖然各方面的壓力都很大，但在這段時間作出改變，才是正面的面對方法。￼￼￼其中石門站的新店就在這段時間開幕，跟以往的分店不同的是沒有盛大的開幕儀式，不過這間店的構思，我覺得也跟其他分店不一樣。

相關文章: 【Kawaii生活百貨@iM網欄】疫情下良朋共聚 「食豪D」

石門站的華星冰室是以合作社的模式開店，老闆給予機會做滿兩年，又符合他合作六個理念的員工，給他們機會入股一起做老闆創業，員工變身股東，對冰室更有歸屬感，對將來更有希望。六個理念分別是：￼￼￼主動、有誠信、有團隊精神、對食物、衞生、服務質素有高要求、有環保意識，和最重要是常感恩。有相同理念，便有機會做股東。這合作社還很特別，有一些網紅產品放在冰室賣，而這些產品的製作者都是年青人。

冰室對素食者都有關注到，所以有素食餐單。現在做任何事情和行業，都要「想多一步」，因為疫情變化打亂了整個社會，這個時候是大家改變的最好時機。

作者_Kawaii簡介：
節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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撰文 : Kawaii

欄名 : Kawaii生活百貨

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